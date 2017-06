Uutinen

Kymen Sanomat: Paksuniemen voimalalle haetaan lupaa Haminan Energia Oy valmistautuu parhaillaan uuden tuulivoimalan rakentamiseen Haminan Paksuniemeen. Voimala korvaa tulipalossa viime loppiaisena tuhoutuneet ja myöhemmin puretun voimalan. Yhtiö on jättänyt Paksuniemen voimalasta Haminan kaupungille rakennuslupahakemuksen, jonka mukaan voimalasta tulee edeltäjänsä kanssa ulkoisilta mitoiltaan saman kokoinen eli sen napakorkeus on 98 metriä. Siiven ollessa yläasennossa, se yltää 149, 5 metrin korkeuteen. Haminan Energia Oy:n verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattilan mukaan voimalan rakentamisesta ei vielä ole aivan lopullista varmuutta, sillä Energiavirastossa on parhaillaan käsittelyssä hakemus uuden voimalan hyväksymisestä nykyiseen syöttötariffijärjestelmään, jolloin voimala saisi edeltäjänsä kaltaisen tuotantotuen. Mattilan mukaan Energiaviraston ratkaisua odotetaan kesän aikana. Mikäli se on kielteinen, ei voimalaa rakenneta. Paksuniemen voimalasta on muista voimaloista poiketen laadittu myös paloturvallisuussuunnitelma. Automaattisten sammutusjärjestelmien asentamisesta ei Mattilan mukaan kuitenkaan ole vielä päätöksiä, vaan niiden osalta ratkaisut tehdään voimalan tilauksen yhteydessä. Automaattisia sammutusjärjestelmiä ei nykyisissä voimaloissa ole. Investoinnin arvo on noin kolme miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Paksuniemen%20voimalalle%20haetaan%20lupaa/2017322321984/4