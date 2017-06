Uutinen

Kymen Sanomat: Pöntöissä pesiviä lintuja tarkkaillaan jälleen — pönttöbongaukseen osallistuu vuosittain noin 5 000 ihmistä Lintuyhdistysten- ja harrastajien keskusjärjestö BirdLife Suomi järjestää jälleen Pönttöbongaus-tapahtuman runsaan viikon kuluttua 10.— 11. kesäkuuta. Tapahtumassa tarkkaillaan linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan. Osallistuakseen Pönttöbongaukseen ei tarvitse olla lintuharrastaja. Osallistujilta kysytään, mitä linnunpönttöjä omalla pihalla tai muulla tarkkailupaikalla on, ja mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt. Havainnot voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla osoitteeseen BirdLife Suomi / Pönttöbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Pönttöbongauksen tulokset päivittyvät tapahtuman aikana BirdLife Suomen sivuille. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Pönttöbongaus järjestetään tänä kesänä viidettä kertaa. Pönttöbongaukseen osallistuu vuosittain noin 5 000 ihmistä noin 3 500 paikalla, ja tapahtumaan ilmoitetaan noin 35 000 pöntön tiedot. Pönttöbongauksen suojelijana toimii luontotoimittaja Juha Laaksonen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/P%C3%B6nt%C3%B6iss%C3%A4%20pesivi%C3%A4%20lintuja%20tarkkaillaan%20j%C3%A4lleen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89p%C3%B6ntt%C3%B6bongaukseen%20osallistuu%20vuosittain%20noin%205%E2%80%89000%20ihmist%C3%A4/2017522322259/4