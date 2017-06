Uutinen

Kymen Sanomat: Opettajien lahjat jakavat mielipiteet: osa vie, osa ei koe tarpeelliseksi Kymen Sanomien lukijoilla on hyvin poikkeavia mielipiteitä siitä, tarvitseeko opettajalle viedä kouluvuoden päättyessä lahja vai ei. Tämä käy ilmi torstaina julkaistun nettijutun kommenteista. Nimimerkki Maaria kertoo opettajien työn olevan nykyisin yksi rankimmista. — Itse ainakin mielelläni annan kiitosta hyvin tehdystä työstä pienen lahjan muodossa. Tämä on myös kohtelias tapa toivottaa hyvää kesää, kirjoittaa hän. Nimimerkki Työmies ei puolestaan ymmärrä, miksi opettajia pitäisi lahjoa. — Ovathan he palkan jo saaneet työstään. On kyllä jäänne josta pitäis luopua, kommentoi hän. Vanhempi-nimimerkillä kirjoittava lukijamme on sitä mieltä, että ihan automaattisesti lahjaa ei pitäisi viedä. — Sille opettajalle voi viedä lahjan, joka on sen ansainnut. Asiallisella käytöksellä, lapsia ja heidän vanhempiaan kohtaan, kouluun liittyvissä kanssakäymisissä, kirjoittaa hän. Lue koko uutinen:

