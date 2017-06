Uutinen

Kymen Sanomat: Oona Orpana Ranskan avointen pääsarjaan – ”Tämä on hieno juttu” Haminalaislähtöinen tennislupaus Oona Orpana on selviytynyt Ranskan avoimen mestaruusturnauksen juniorisarjan pääsarjaan. 16-vuotias Orpana kukisti torstaina karsinnan ensimmäisellä kierroksella romanialaisen Mihaela Lorena Marculescun 6–0, 7–5 ja toisella kierroksella tänä aamuna Serbian Draginja Vukovicin 6–2, 6–1. Marculescu oli sijoitettu karsintakaaviossa kuudenneksi ja Vukovic 14:nneksi. Orpana oli sijoittamaton. — Tämä on hieno juttu Haminan ja Kotkan seudun tennikselle, Smash-Kotkan valmentaja Pasi Ahti iloitsi. — Oona on ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimeinen meillä pyörinyt pelaaja, joka pelaa Grand Slam -turnauksessa. 32 pelaajan karsinnasta pääsee pääsarjaan kahdeksan pelaajaa. Pääsarjan (64 pelaajaa) ottelut alkavat sunnuntaina. Orpanan ensimmäinen vastustaja selviää myöhemmin tänään. Orpana on esimmäinen suomalainen tyttöpelaaja tenniksen Grand Slam -turnauksessa vuoden 2006 jälkeen. Tuolloin Katariina Tuohimaa ylsi Wimbledonissa tyttöjen pääsarjaan. Suomella on Pariisissa edustus myös poikien pääsarjassa. Siinä pelaa Helsingin Verkkopalloseuran Emil Ruusuvuori, joka tammikuussa ylsi Australian avoimissa puolivälierään asti. Myös Orpana edustaa nykyisin seuratasolla HVS:ää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Oona%20Orpana%20Ranskan%20avointen%20p%C3%A4%C3%A4sarjaan%20%E2%80%93%20%E2%80%9DT%C3%A4m%C3%A4%20on%20hieno%20juttu%E2%80%9D/2017322325651/4