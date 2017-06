Uutinen

Kymen Sanomat: Lautakunta: Koirakarin voimala ei tarvitse ympäristölupaa Haminan Koirakarissa sijaitsevalta Haminan Energia Oy:n tuulivoimalalta ei edelleenkään vaadita ympäristölupaa. Haminan ympäristölautakunta on käsitellyt toistamiseen voimalasta vuonna 2015 Hamina Multicenter Oy:n ja Eastlight Oy:n tekemän vaatimuksen ympäristöluvan edellyttämisestä, sillä Vaasan hallinto-oikeus palautti asian kuluvan vuoden alussa lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Oikeuden mukaan lautakunta ei ollut perustellut aikaisempaa päätöstä riittävästi. Lautakunta toteaa uudessa päätöksessään, ettei Koirakarin tuulivoimalalta vaadita ympäristölupaa, koska voimala ei meluselvityksen perusteella aiheuta ohjearvojen ylitystä eikä siten myöskään kohtuutonta meluhaittaa. Melumallinnuksen mukaan vaikutusalue on jopa suppeampi kuin ennalta arvioitiin. Koirakarin tuulivoimalan johdosta on käyty oikeutta myös rakennusluvasta. Korkein hallinto-oikeus kumosi viime vuoden alussa voimalalle myönnetyn rakennusluvan, koska voimala ei oikeuden mukaan ole kaavassa tarkoitettu satamatoimintoihin liittyvä rakennus. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asia eteni Hamina Multicenterin tekemän valituksen johdosta. Haminan kaupunki hakee Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta voimalalle poikkeamisluvan, jonka jälkeen Haminan rakennuslautakunta käsittelee rakennuslupa-asian uudelleen. Lue koko uutinen:

