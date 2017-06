Uutinen

Kymen Sanomat: Kymijoen kadonneet kosket kuohuvat kuvissa Kuusaalla Eero Niinikosken, 71, ja Pekka Hyvärisen, 64, olemuksissa on pikkupoikamaista intoa. Kahden vuoden urakka on maalissa, ja Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely on valmis. Nyt odotetaan, että Kuusankoskitalon edellinen näyttelyennätys vuodelta 1987 menisi rikki. Kävijätavoite on siis vähintään 18 500 vierasta. — Se pitää ehdottomasti särkeä, kulttuurineuvos Niinikoski sanoo. Kuusankoskitalon galleriassa näyttäytyvät kaikki Suomen merkittävimmät maisemamaalarit. Se on ymmärrettävää, sillä Kymijoki on vedonnut suomalaistaiteilijoihin vuosisatojen ajan. Kymijoki on aikanaan ollut tärkeä alusta paitsi suomalaisen teollisuuden myös suomalaisen maisemamaalauksen kehittymiselle. Kuusankoskitalon galleriassa on tänä kesänä samaa menneisyyden hehkua kuin Ateneumin taidemuseossa Helsingissä. Mankala vuolaana Tuottaja Pekka Hyvärinen tunnustaa omaksi suosikikseen näyttelyn erään suurimmista töistä: Väinö Hämäläisen öljyvärityön Koskivene Isokäyrässä. Maalauksessa seurue laskee alas kosken kuohuissa. Hyvärinen löytää työstä japanilaisia vaikutteita. — Hänellä ei ole muita tällä tavalla tehtyjä töitä. Tämä on täysin omaperäinen. Aihe vapautti Hämäläisen muotoseikkoihin ja perinteisiin liittyvistä rajoista, Hyvärinen sanoo. Mankalan koskesta maalattu työ valmistui vuonna 1910. — Mankalan koskissa oli viisi tai seitsemän koskea viiden kilometrin matkalla, ja tätä Isokäyrän koskea pidettiin niistä kaikkein pahimpina. Hämäläinen oli muuttanut nuorikkonsa kanssa Isokäyrän rannalle vuonna 1909. Jo vuoden päästä hän muutti Heinolaan, mutta asunto Mankalankosken rannalla toimi taiteilijan kesähuvilana vielä myöhempinäkin kesinä. Koskiuhreja Hyvärinen muistuttaa, että Suomen matkailijayhdistyksen koskiristeilyt Mankalassa olivat 1900-luvun alussa suosittu matkakohde. Onnettomuuksiakin sattui. Kesällä 1911 kaksi viipurilaisen laulukuoron jäsentä ja koskiveneen perämies hukkuivat veneen kaaduttua Isokäyrässä. — Seuraavana vuonna vene kaatui samassa koskessa uudestaan. Veneessä olivat mukana muiden joukossa Eliel Saarinen ja hänen vaimonsa, Hyvärinen kertoo. Seurueessa olevan arkkitehti Herman Geseliuksen sisko ja eräs pietarilainen rouva hukkuivat koskeen. Kosken rannalla ollut taidemaalari Hämäläinen osallistui pelastustöihin. Menestystä Pariisista Niinikosken valinta omaksi suosikiksi on Victor Westerholmin vuonna 1899 valmistunut öljyvärityö Voikkaankoski. Talvinen maisemamaalaus sai hopeamitalin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1902. Westerholmilta on näyttelyssä 15 työtä. Vaikka turkulaistaiteilija tunnetaan Ahvenanmaan maisemistaan, hän viihtyi erinomaisesti Kymijoen varressa. Westerholm maalasi alueella runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana 63 teosta. Eikä jäljessä ollut moittimista. — Westerholm kuului Suomen maisemamaalareiden kolmen kärkeen, Niinikoski sanoo. Ne kaksi muuta olivat Pekka Halonen ja Eero Järnefelt. Heidänkin teoksiaan löytyy tänään avattavasta näyttelystä. Vaikuttava kattaus Kymijoen taiteeseen Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely on vaikuttava katsaus suomalaisen maisemataiteen kehitykseen. Näyttelyssä on useita yli sadantuhannen euron arvosta vakuutettua työtä. Tämän vuoksi myös turvallisuus- ja valvontatoimia on kiristetty. Niin ikään Kuusankoskitalon gallerian ilmankosteus ja lämpötila pyritään pitämään arvotauluille mahdollisimman suopeana. Tuottaja Pekka Hyvärinen ja kulttuurineuvos Eero Niiniluoto myöntävät, että Kymijoki-teema oli iso haaste. He jäljittivät töitä parin vuoden ajan museoista ja yksityisiltä taiteenomistajilta. Lähes kaikki näyttelyyn halutut työt saatiin esille. — Tämä on ollut todella iso palapeli, Niinikoski sanoo. Salapoliisityötä Vaikka näyttelytöiden kerääminen oli salapoliisityötä, pulaa Kymijoki-aiheisesta kuvataiteesta ei ollut. Hyvärinen ja Niinikoski uskovat, että Kymijoki on eniten maalattu suomalaisjoki. Se on ikuistettu useista paikoista Kotkan ja Heinolan väliltä. — Pääsimme parinsadan teoksen jäljille. Täällä voisi olla tuplaten töitä, Hyvärinen kertoo. Lopulta materiaali rajattiin niin, että esillä on reilut 50 työtä. Öljyvärimaalausten lisäksi esillä on muun muassa akvarelleja ja grafiikkaa. Augustin Ehrensvärdin 1747 tehdyistä tussilaveerauksista ja Nils Schillmarkin vuonna 1787 tekemästä öljyvärityöstä näyttelyyn on saatu valokuvajäljennökset. Näyttelyssä saa erinomaisen kuvan ennen niin vuolaasti virranneesta Kymijoesta. Näyttelyn työt ajoittuvat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vuosille 1830—1930. Tuona aikana Kymijoessa oli paljon koskia, jotka myöhemmin valjastettiin vesivoimalle. Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely Kuusankoskitalossa 3.6.—30.7. MATTI TIEAHO Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Kymijoen%20kadonneet%20kosket%20kuohuvat%20kuvissa%20Kuusaalla/2017522326461/4