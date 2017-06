Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson maakuntahallinto vuokrasi väliaikaistilat Karhulasta — etsii pysyvää paikkaa Kouvolasta Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva henkilöstö aloittaa työnsä Karhulassa entisissä Nordean tiloissa. Kouvolasta tulee Kymenlaakson maakuntahallinnon pysyvä sijoituspaikka vuonna 2019, sanoo Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. — Tunnustelut Kouvolan paikasta ovat jo alkamassa. Kymenlaakson liitto tai edes väliaikaishallinto ei voi paikkaa kuitenkaan päättää, vaan se on ensi vuonna valittavan maakuntavaltuuston asia. Meidän on silti pakko jo valmistella sijoituspaikkaa. Vuokrasopimus KSO:n kanssa Mikkola on tehnyt Kymen Seudun Osuuskaupan kanssa Karhulantie 30:n tiloista vuokrasopimuksen 1.6.2017—28.2.2019. Paikka on lähellä Kymenlaakson liiton nykyisiä vuokratiloja Karhulassa. KSO:n omistaman tilan vuokrakulut ovat tänä vuonna 17 825 euroa ja ensi vuonna yhteensä 61 116 euroa. Vuokrasopimuksessa on ehto, jonka mukaan sopimus päättyy, jos eduskunta ei hyväksy maakuntalainsäädäntöä. — Pitää olla takaportit auki, kun ei todellakaan tiedä, miten lakipaketin käy, Mikkola sanoo. Väliaikaishallinnon aloitusaika epävarmaa Maakuntauudistusta valmistelevan väliaikaishallinnon aloituspäivä on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Alun perin väliaikaishallinnon piti aloittaa työnsä kuukauden päästä eli 1. heinäkuuta. — Suomen hallitus ei ole sanonut suoraan aloituspäivää. Nyt on ollut puheissa, että väliaikaishallinto aloittaisi 30.9. tai 1.10. Mutta tämähän on pelkkää arvelua. Päivä on virallinen vasta kun lakipaketti on nuijittu eduskunnassa, todennäköisesti syysistuntokauden alussa. Mikkola pitää väliaikaishallinnon aloituksen ehdottomana takarajana marraskuun alkua, koska maakuntavaalit pidetään jo tammikuun lopussa 2018. Kouvolasta rekrytoitu päällikkötehtäviin Kymenlaakson liitto on jo palkannut sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin henkilöstöä, joka sijoittuu Karhulaan uusiin vuokratiloihin. Viidestä valitusta neljä työskentelee Kouvolan kaupungilla. Tietohallinto- ja ICT-projektin päällikkönä aloittaa Kouvolan tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen. Sote-ICT-projektipäällikkö on Timo Ukkola ja talousprojektipäällikkö Tarja Hanninen Kouvolasta. Lauri Lehto Kouvolan sairaalapalveluista on uusi asiakkuuspäällikkö. Henkilöstöasioista vastaavana HR-projektipäällikkönä aloittaa Jonna Kuitunen sairaanhoitopiiri Careasta. Kymenlaakson maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Lehtinen kertoo, että maakuntahallinnon toiveena on saada työntekijät uusiin valmistelutehtäviin elokuun alusta lähtien vuoden 2018 loppuun saakka. — Heidän työsuhteensa nykyisen työnantajan kanssa säilyvät, mutta maakunta ostaa heidän työpanoksensa. Nykyinen työnantaja maksaa edelleen palkan, jonka maakunta korvaa takaisin, Lehtinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Kymenlaakson%20maakuntahallinto%20vuokrasi%20v%C3%A4liaikaistilat%20Karhulasta%20%E2%80%94%20etsii%20pysyv%C3%A4%C3%A4%20paikkaa%20Kouvolasta/2017522321442/4