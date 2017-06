Uutinen

Kymen Sanomat: Kova tuuli kaatoi puita Kymenlaaksossa — tuuli tarttuu puuhun enemmän, kun siinä on lehdet Kova tuuli on kaatanut muutamia puita perjantaina Kymenlaaksossa. Vähän ennen kello 18 mennessä pelastuslaitoksella on ollut neljä puunraivaustehtävää pihoissa tai teillä. Päivystävä palomestari Olli Korteniemi kertoo, että kolme raivausta on tehty Kotkassa, kaksi Haminassa, yksi Pyhtäällä yksi Iitissä. Vahinkoja ei ole sattunut. Pyhtään pöuu kaatui sähkölinjan päälle, mutta kyseessä oli katuvalo, joka ei ollut päällä, joten mitään vaaraa ei aiheutunut. Enimmillään tuuli on puhaltanut puuskissa noin 14 metriä sekunnissa, 8 metriä on ollut jatkuvasti. Korteniemi huomauttaa, että koska lehti on tullut puuhun, tuuli ottaa siihen enemmän. Sähköttömiä asiakkaita on ajoittain ollut Kymenlaaksossakin tänään. Pääset katsomaan ajankohtaisen tilanteen sähkökatkokartasta tästä! Juttua on päivitetty kello 19.54. Lue koko uutinen:

