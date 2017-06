Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaista urheiluhistoriaa: kaksi nuorta yhtä aikaa Maailmanliigan turnauksessa Kotkassa ei vuosikymmeniin ole ollut pääsarjatason lentopallojoukkuetta, ja pelaajiakin on vähänlaisesti — mutta huippuja kaupungista silti tulee. Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa alkaa tänään Maailmanliigan turnaus, ja siinä tehdään kotkalaisittain historiaa, sillä Suomen joukkueessa pelaa kaksi nuorta Karhulan Veikkojen kasvattia. 20-vuotias Jan Helenius alkaa olla jo kokenut maajoukkuepelaaja, mutta 19-vuotias Henrik Porkka on Maailmanliigan turnauksessa ensikertalainen. — Pientä jännitystä alkaa olla ilmassa, Porkka sanoi eilen puhelimeen Soulissa. 202-senttistä kotkalaista pidetään yhtenä Suomen lupaavimmista keskitorjujista. Hän on entisen korkeushypyn SE-miehen Juha Porkan poika, mutta ei ole innostunut seuraamaan isänsä jälkiä yleisurheilijana. — Porukassa on mukavampi tehdä duunia kuin yksin, Henrik Porkka sanoo. Myös isä on tyytyväinen pojan valintoihin. — Jos Henrik olisi alkanut hypätä korkeutta, kaikki olisivat kyselleet, että no milloinkas hyppäät enemmän kuin isäsi. Se ei olisi ollut hyvä juttu, Juha Porkka sanoo. — Ei ole hyvä, että poika rupeaa tekemään samaa kuin isänsä. Suomi kohtaa tänään Soulissa Slovenian. Ottelu alkaa jo kello 10 Suomen aikaa ja TV2 näyttäää sen suorana. Huomenna maajoukkue pelaa Tshekkiä ja sunnuntaina isäntämaa Etelä-Koreaa vastaan. Lue koko uutinen:

