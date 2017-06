Uutinen

Kymen Sanomat: Kesällä voi taas pysähtyä tiekirkkoon tauolle tai bongata tiekirkkoauton — katso lista kaikista kohteista Noin 260 tiekirkkoa avaa jälleen ovensa kesäteillä kulkevien iloksi. Kirkkojen aukioloajat vaihtelevat kirkoittain, mutta suositusaukioloaika on 10.6.—20.8. Kaikki tiekirkot on koottu tiekirkot.fi-verkkopalveluun, jonne on listattu myös kirkkojen aukioloajat. Sivuston Google-pohjainen kartta ja reittihaku neuvovat tarkan sijainnin ja ajo-ohjeet perille. Teiden varsilla avoimiin kirkkoihin johdattavat tutut tiekirkko-liikennemerkit. Etelä-Karjalasta mukana on muun muassa Kolmen ristin kirkko ja Ruokolahden kirkko. Tänä kesänä tiekirkkojen uusi teema keskittyy Josef Stenbäckin suunnittelemiin kirkkoihin. Stenbäck tunnetaan tuotteliaimpana suomalaisena kirkkoarkkitehtina, joka suunnitteli 35 kirkkorakennusta ympäri maata. Stenbäckin suunnittelemista kirkoista tiekirkkoina toimivat muun muassa Kemin kirkko, Mikkelin tuomiokirkko ja Kotkan kirkko. Ahkerille kotimaan kiertäjille on tarjolla myös satakunta lasimaalauskirkkoa tai yli 30 keskiaikaista kivikirkkoa. Tiekirkkojen listalla on myös muutama Alvar Aallon suunnittelema kirkkorakennus. Kesän aikana tien päällä tai kesätapahtumissa, kuten asuntomessuilla ja Suomi Areenassa, voi törmätä värikkääseen tiekirkkoautoon. Autosta kannattaa napata kuva ja osallistua samalla kuvakilpailuun. Elokuun 20. päivään mennessä tunnuksella #tiekirkot jaettu kesäautokuva osallistuu kilpailuun, jossa palkintoina on matkapuhelin. Kilpailu alkaa 1. kesäkuuta ja jatkuu 31. heinäkuuta saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Kes%C3%A4ll%C3%A4%20voi%20taas%20pys%C3%A4hty%C3%A4%20tiekirkkoon%20tauolle%20tai%20bongata%20tiekirkkoauton%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20lista%20kaikista%20kohteista/2017522322262/4