Kymen Sanomat: Helilän koulu leipoi palkinnolle mobiililaitteilla Helilän koulu Kotkasta on palkittu OPH:n hyvien mobiililaitekäytäntöjen hyödyntämisestä. Koulun 8. luokan oppilaat suorittavat kotitalouden leivontaosion ryhmissä mobiililaitteita hyödyntäen. He tekivät ryhmissä työskennellen esitelmän yhdestä leivonnan osa-alueesta, jonka jälkeen tiedot koottiin niin sanotun QR-koodin taakse. Koottu materiaali toimii nyt koeaineistona. Jatkossa opittavaan asiaan liittyvät kokeet voidaan suorittaa kahdessa osassa esimerkiksi siten, että ensimmäisellä viikolla puolet ryhmästä tekee sähköisen kokeen puhelimillaan ja toinen puoli ryhmästä tekee työkokeen leivonnasta. Seuraavalla viikolla roolit vaihdetaan, kuvaa Helilän koulun toimintamalli. Helilän koulussa kotitaloutta opettavat opettaja Päivi Salonen ja Nina Tiainen ovat yllättäneitä palkitsemista. Palkinnoksi saatu GoPro -kamera tulee opetuskäyttöön. — Mobiililaitteet lisäävät oppilaiden kiinnostusta opetuksesta. Opetuksen joutuu ehkä tällä tavoin suunnittelemaan paremmin. Mutta kerran toteutettu opetusmalli on jatkossa helpompi. Oppilaille laitteiden käyttö on luontevaa, opettajat toteavat. Opetusministeriön kilpailu päättyi 21.4. Helilän koulu sai huomioinnin 1.6. Ministeriö painotti kilpailun avauksessa, että kännykät ja muut mobiililaitteet ovat koulun arkea. — Laitteet edistävät oppimista oikein käytettyinä, mutta niiden käyttö tuo kouluun myös uudenlaisia haasteita, ministeriö sanoi. Lue koko uutinen:

