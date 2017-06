Uutinen

Kymen Sanomat: Entisen Euromarketin kiinteistön omistaja tavoittelee uutta ruokakauppaa Entisessä Euromarketin kiinteistössä on käynnissä purkutyöt myymälä– ja kylmäkalusteiden osalta. Rakennuksen omistajan Trophi AB:n edustaja Redito Property Investors Oy on aloittanut uuden kaupallisen toimijan etsinnän rakennukseen. — Meillä on vielä vuokrasopimusta jäljellä. Olemme siis vuokralla kiinteistössä, ja neuvottelemme kiinteistönomistajan kanssa tulevista ratkaisuista, kertoo Keskon aluejohtaja Antti Palomäki. Keskolla oli entisen Euromarketin tiloissa K-Market, jonka toiminta loppui huhtikuun lopussa. Keskolla oli myymäläkäytössä rakennuksen alakerta. Rediton Suomen toimintoja johtava Pia Lindborg kertoo, että heidän intresseissään on löytää tiloihin uusi ruokakauppatoimija. — Meillä ei todellakaan ole tarkoitus jättää kauppakiinteistöä oman onnensa nojaan. — Onneksemme entisessä Euromarketin kiinteistössä on aktiivinen ja vakaa kuntosaliyrittäjä yläkerran tiloissa. Lisäksi kiinteistössä on parkkitilaa rakennuksen katolla ja sijainti ruutukaava-alueella on erinomainen. Kiinteistö siirtyi sijoitusyhtiölle viime kesänä osana isompaa salkkukauppaa. Trophi AB omistaa ennestään K-Supermarket Pookin tilat. Lindborg korostaakin, että koska Kotkansaaren Pasaatin puoleisessa osassa ruokakauppatarjontaa on, nyt heidän intresseissä on saada samanlainen keskittymä saaren toiseen laitaan. Pia Lindborg sanoo, että uuden ruokakauppatoimijan tai muun kaupallisen toiminnan harjoittajan etsintä on käynnistynyt konsulttityönä. Hän ei sulje pois, etteikö toimija jatkossakin voisi olla Kesko. — Neuvottelemme kaikkien toimijoiden kanssa. — Trophi AB:n taustalla on ruotsalaisen eläkerahasto AP3. Olemme vakaa, pitkäaikaista vuokralaista etsivä yritys. Pia Lindborg korostaa, että he ovat valmiit myös satsaamaan tilojen peruskorjaamiseen ja kehittämiseen. — Otan henkilökohtaisesti vastaan ideoita ja esityksiä, kuka ja mitä toimintaa tiloissa voisi olla. Lue koko uutinen:

