Uutinen

Kymen Sanomat: Cursorin toimitusjohtajan paikka on nyt haettavana Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy on laittanut toimitusjohtajan pestin hakuun. Työpaikkailmoitus hakuohjeineen löytyy Cursorin nettisivuilta. Ilmoituksen mukaan uuden toimitusjohtajan tehtävänä on aktiivisesti ja menestyksekkäästi johtaa Cursor Oy:n toimintaa päämääränä seudun liike- ja elinkeinoelämän vahvistaminen ja kehittäminen. Ilmoituksessa sanotaan, että tehtävän painopiste on verkostojen hyödyntämisessä, niiden aktiivinen viestintä ja vahvojen, pitkäjänteisten kumppanuuksien rakentaminen. Cursorin edellinen toimitusjohtaja Mika Perttunen irtisanottiin yllättäen toukokuun alussa. Hän toimi Cursorin toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien Hannu Karavirran jälkeen. Aiemmin Perttunen työskenteli Cursorissa kehittämisjohtajana. Lue koko uutinen:

