Kymen Sanomat: Alakaupungin katusuunnitelmaehdotukset valmistuivat – nyt on aika tutustua ja kommentoida Haminan Alakaupungin yhtenäiskoulun rakentaminen edellyttää muutoksia asemakaavaan ja tiejärjestelyihin. Kaavamuutos oli alkuvuonna nähtävillä, eikä siitä jätetty yhtään muistutusta. Kaavamuutoksen myötä tiejärjestelyt nykyisen lukion ja purettavan Pappilansalmen koulun ympäristössä muuttuvat merkittävästi. Suurin muutos on ajoneuvoliittymän avaaminen Kekkosenkadulta Vesikadulle. Haminan kaupunki on nyt laittanut katusuunnitelmaehdotukset nähtäville. Niihin voi tutustua kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Puistokatu 2 tai Haminan kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset muistutukset pitää jättää viimeistään 16. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

