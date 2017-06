Uutinen

Kymen Sanomat: Sami Ristiniemi kolminkertaiseksi K-Market-kauppiaaksi Kotkaan — jatkaa myös Kaakon elokuvakomissiossa Sami Ristiniemen nimi on viime vuosina tullut kotkalaisille tutuksi Kaakon Elokuvakomissiosta ja Kotkan kaupunginvaltuustosta. Nyt Ristiniemi ottaa työurallaan uuden askeleen — tai pikemminkin kolme. Hän aloittaa kesäkuun 5. päivänä K-Market Karhulan kauppiaana. Lokakuussa Ristiniemi ottaa hoitaakseen myös Rauhalan K-Marketin ja ensi vuoden tammikuussa Metsäkulman K-Marketin. — Minulla on ystäviä, jotka ovat K-kauppiaita. Asia tuli heidän kanssaan puheeksi, kun aikoinaan uutisoitiin siitä, että Kesko ostaa Suomen Lähikaupan, kertoo Ristiniemi uranvaihdoksen taustaa. Kauppiaaksi ryhtymistä on edeltänyt kauppiasvalmennus. Ristiniemellä on aiempaa työkokemusta yritysmaailmasta muun muassa Kouvolan Lakritsin tehtaanjohtajana. Kauppiasuralle lähteminen ei Ristiniemen mukaan tarkoita Kaakon Elokuvakomission hylkäämistä. — Jatkan siinä edelleen. Enhän ole tähänkään asti niitä hommia yksin tehnyt, vaan elokuvaproduktioita on hankittu näille seuduille porukalla. Ristiniemi on yhä myös Kotkan kaupunginvaltuutettu kokoomuksen ryhmässä ja elinvoimalautakunnan jäsen. Lue koko uutinen:

