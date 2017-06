Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtää toivottaa lentopaikan tervetulleeksi Pyhtään kunta on puoltanut liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille antamassaan lausunnossa rakennuslupaa kirkonkylän läheisyyteen suunnitellulle pienlentokentälle, joka virallisesti luokitellaan lentopaikaksi. Kunnan lausunnon ovat antaneet kunnanjohtaja Olli Nuuttila ja hallintojohtaja Matti Rupponen. Lausunto on jo lähetetty ja kunnanhallitus, jonka puolesta se on tehty, saa tekstin tiedoksi ensi maanantaina. — Lausunto piti tehdä virkatyönä, koska määräaika umpeutui ennen sovittua hallituksen kokousta, Matti Rupponen selittää. Kunnanjohtaja Olli Nuuttilan mukaan lausunto asiallisesti vastaa Pyhtään luottamusmiesten enemmistön näkemyksiä. — Lentopaikasta on keskusteltu monilla foorumeilla. Lausunto on yhteenveto keskusteluissa esiin nousseista näkemyksistä. Virkamiehet eivät ole muodostaneet kunnan kantaa omasta päästään, Nuuttila sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/01/Pyht%C3%A4%C3%A4%20toivottaa%20lentopaikan%20tervetulleeksi/2017322317503/4