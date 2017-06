Uutinen

Kymen Sanomat: Miljoonaremontin ulkopuolelle jätetyssä Kunilan osassa sisäilmaongelmia Hyvinvointikeskus Kunilassa on havaittu sisäilmaongelmia Miehikkälässä. Tekninen johtaja Markku Uskin mukaan Kunilan D-osassa on seinien sisällä hormeissa kulkevien vesiputkien liitoksissa todettu vuotoja. Vuotojen seurauksena kosteutta on päässyt D-osassa olevien palveluasuntojen pesuhuoneiden muovisten lattiamattojen alle aiheuttaen sisäilmaongelmia. Sisäilmaa ovat Kunilan D-osassa heikentäneet Uskin mukaan osaltaan myös käytöstä poistettujen pesupisteiden viemärit, joista on kuivumisen vuoksi päässyt viemärikaasuja sisäilmaan. Uskin mukaan tarvittavien korjaustoimenpiteiden suuruus ei vielä ole selvillä, sillä vahinkoja selvitetään parhaillaan. Hänen mukaansa jo nyt on kuitenkin selvää, että vesijohdot joudutaan uusimaan. Uskin mukaan kustannusten suuruusluokka tulee ylittämään 100 000 euroa. Korjaustoimenpiteille haetaan valtuustolta lisämääräraha, kun lopullinen kustannusarvio on selvillä. Kunilan D-osa on rakennettu 1990-luvun puolivälissä eikä se ollut mukana kiinteistökokonaisuudessa vuosina 2012-2014 toteutetussa noin 4,6 miljoonaa euroa maksaneessa remontissa, jossa rakennus muutettiin Hyvinvointikeskus Kunilaksi. Lue koko uutinen:

