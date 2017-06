Uutinen

Kymen Sanomat: Lukija pohtii, mikä on Kaakonkulma — Näin vastaa nimistötutkija Kymenlaaksosta kotoisin oleva ja nykyisin Uudellamaalla asuva Arto Luoma lähestyi toimitusta synnyinseutuunsa liittyvällä nimiasialla. — Ihmettelen, mistä on tullut sana Kaakonkulma, jota kuulee valtakunnan televisiossa yhtenään. Oletteko pohtineet sitä lehden sivuilla, kirjoittaa Luoma. Hän pohtii, tarkoitetaanko Kaakonkulmalla Kymenlaakson aluetta. Jos tarkoitetaan, pitäisi Luoman mielestä puhua Kymenlaaksosta. — Se nimi on paljon kauniimpi, on maakuntalaulu ja niin edelleen, sanoo Luoma. Kymen Sanomien digitaalisesta juttuarkistostakin Kaakonkulma-sana löytyy tuhansia kertoja. Useimmiten sillä viitataan lehdessämme Virolahteen ja Miehikkälään. Myös erikoistutkija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten keskuksesta sijoittaa Kaakonkulman Virolahden suuntaan. — Eikö siellä ilmesty sen niminen paikallislehtikin? Voisi olettaa, että alueen nimitys on syntynyt lehden levikkialueen mukaan. Epävirallinen nimityshän se joka tapauksessa on, hahmottelee Paikkala. Paikkalan kollega Helinä Uusitalo ei ota kantaa Kaakonkulman aluerajaukseen, vaan lähestyy asiaa maantieteellisesti. — Nimitys Kaakonkulma luonnehtii, missä päin Suomea alue sijaitsee, sanoo Uusitalo. Tietokannoistaan Uusitalo löytää Kaakonkulman myös Lopelta Kanta-Hämeestä. — Siellä se on yhden kylän nimi. Uusitalon mukaan paikannimistössä on paljon eri tasoja. On virallisia nimiä ja epävirallisempia. — Jos ilmaus on käyttökelpoinen, voi sitä mielestäni käyttää. Mikä sinun mielestäsi on Kaakonkulmaa? Vai pitäisikö koko nimitystä käyttää lainkaan? Kommentoi alla. Lue koko uutinen:

