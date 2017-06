Uutinen

Kymen Sanomat: Lohisoitossa kotkalainen kantaesitys ja paljon muuta Ensi keskiviikkona käynnistyvä Kymijoen Lohisoitto tarjoaa jälleen monipuolisen kattauksen musiikkia. Tänä vuonna juhlitaan satavuotiasta Suomea. Viisipäiväisen tapahtuman ohjelmassa on 15 konserttia. Avajaiskonsertissa Kymi Sinfonietta esiintyy Pietarin Filharmonian kanssa. Suurorkesteria johtaa venäläinen kapellimestari Nikolai Alexeev. Torstain tarjonnasta festivaalin varapuheenjohtaja Olli Andersen nostaa esille ravintola Kairon Lohi Clubin, jossa esiintyy italialaisranskalainen duo, laulaja Maria Laura Baccarini ja viulisti Régis Huby. — Régis Huby osoittaa, että yhdellä soittimella voi luoda äänen, joka vastaa lähes kokonaista orkesteria, Andersen toteaa. Muistisairaudet ja mielenterveysongelmat ovat aiheena perjantaina Merikeskus Vellamossa pidettävässä Musiikin inhimillinen voima -tilaisuudessa. Ohjelmassa on työpajoja ja kaikille avoin yleisöluento. — Muistisairaiden omaisille tarkoitettuun työpajaan mahtuu vielä muutama mukaan, festivaalin sihteeri Reetaliina Marin vinkkaa. Seminaarin jälkeen Etnolohessa musisoi Sakari Kukon johtama maailmanmusiikkiyhtye Piirpauke, joka esittää uuden Kymijoki-aiheisen teoksen. Järjestäjillä on kovat odotukset lauantaina Karhulan Lamppuvarastolla pidettävästä BaRock-tapahtumasta, jossa lavalle nousevat cembalisti Matias Häkkinen yhtyeineen, kitaristi Marzi Nyman ja harmonikansoittaja Niko Kumpuvaara. Festivaalin taloudenhoitaja Minna Korkolaisen mukaan rento iltama yhdistelee barokkiajan musiikkia ja rockia. — Nykyaika ja menneisyys kohtaavat erikoisella tavalla. Omana tapahtumanaan festivaalin sateenvarjon alla järjestetään kotkalaisen Olavi Heinon runoihin perustuva Pisteitä meressä -konsertti. Lauantaina 10. kesäkuuta Kotkan Lyseon lukion juhlasalissa kuullaan kantaesityksenä tenori Jouko Nikkinen esittämiä lauluja, jotka hän on säveltänyt Heinon runoihin. Viisi laulua on julkaistu Heinon esikoisrunokokoelmassa Piste meressä, joka ilmestyi vuonna 2014. Lisäksi Nikkinen on säveltänyt kappaleita Heinon uuteen Haapasaari-kokoelmaan. Konsertissa Nikkistä säestää pianotaiteilija Esa Ylönen, joka soittaa myös kolme säveltämäänsä pianokappaletta. Musisoinnin lomassa Riikka Luostarinen lausuu Heinon runoja, joiden aihepiiri liittyy satamaan ja saaristoon. — Tämä on hyvin kotkalainen tapahtuma, Heino kertoo. Lohisoiton liput ovat myynnissä Kotkan asiakaspalvelupiste Ruorissa (Kirkkokatu 6) ja Ticketmasterissa. Pisteitä meressä -konsertin lippuja voi varata Olavi Heinolta numerosta 050 340 6344 tai sisustusliike Tamburiinista. Lisätietoa tapahtuman nettisivuilta. Lue koko uutinen:

