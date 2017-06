Uutinen

Kymen Sanomat: Ilmari Kallio Oulun Namikasta KTP:hen — ”Reiskan näköinen mies” 24-vuotias laitahyökkääjä Ilmari Kallio on KTP-Basketin kuudes sopimuspelaaja ensi kauden korisliigamiehistöön. Kallio on Salon Vilppaan kasvatti, mutta tulee Kotkaan Divisioona A:ssa pelaavasta Oulun NMKY:stä.ONMKY sijoittui viime kauden divarissa neljänneksi. 24-vuotias ja 194-sentiinen Kallio teki 12,3 pistettä ottelua kohden.— Hän pelasi Oulussa hyvän kauden. Aikanaan Vilppaan pelaajana liigassa rooli oli tietysti pienempi, mutta meillä olisi nyt isompaakin osaa tarjolla, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström sanoi.— Ilmari ei ole mikään taiteilijavirtuoosi vaan enemmänkin peräänantamaton tsemppari. Reiskan (päävalmentaja Ray Ailus) näköinen mies siis.KTP:llä on Kallion lisäksi sopimukset sentteri Mikael Aallon, laitamiesten Manuel Barnesin ja Cedric Latimerin sekä takamiesten Joni Herralan ja Mathias Rosqvistin kanssa. Lue koko uutinen:

