Uutinen

Kymen Sanomat: Haminassa alkoi rahankeräys jättilipun lipputangon hankkimiseksi Joukkorahoituskampanja Haminaan sijoitettavan maailman suurimman Suomen lipun ja sen lipputangon rahoittamiseksi on alkanut. Haminan Lippumaailmaan liittyen Haminassa nostetaan salkoon maailman suurin Suomen lippu ensi toukokuun 28. päivänä, jolloin Suomen lippu täyttää 100 vuotta. Kuinka korkea lipputanko tulee olemaan, ratkeaa joukkorahoituksen päätyttyä 15. päivänä lokakuuta. Haminan kaupunki on asettanut joukkorahoituskampanjan minimitavoitteeksi 20 000 euroa. Rahoitusta on hankkeeseen saatu lukuisilta ulkovalloilta, jotka ovat halunneet muistaa 100 vuotta täyttävää Suomea. Joukkorahoituksessa kansalaiset voivat osallistua lipputangon hankintaan harkitsemallaan summalla. Mikäli asetettua minimitavoitetta ei saavuteta, kaikki kerätyt eurot palautetaan rahoittajille automaattisesti ilman kuluja. Lipputangon hankinnasta aiheutuvien kustannusten mahdollisesti ylittävä osa puolestaan ohjataan Haminan Lippumaailmaan liittyvän Suomen lipun tie -näyttelykokonaisuuden kehittämiseen. Haminassa tähdätään vähintään yli 40 metriä korkeaan lipputankoon, jolloin se ohittaisi nykyisin Suomen korkeimman 40-metrisen Riihimäellä sijaitsevan lipputangon. Ylärajaksi Haminan lipputangolle on kaavailtu 72 meriä, joka riittäisi lyömään Helsingin stadionin tornin korkeuden. Lipputankojen hinnat nousevat voimakkaasti korkeuden kasvaessa. Muun muassa vaatimukset perustuksille lisääntyvät tangon korkeuden myötä. Hintaesimerkkejä lipputangoista: 40 metriä korkea 42 000 €, 50m 125 000 €, 60m 139 000 € ja 75 € 174 000 €. Joukkorahoitukseen voi osallistua osoitteessa: http://mesenaatti.me/suomenlippu Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/01/Haminassa%20alkoi%20rahanker%C3%A4ys%20j%C3%A4ttilipun%20lipputangon%20hankkimiseksi/2017322321832/4