Kymen Sanomat: Viime vuonna Meripäivillä väännettiin sellupaaleja — nyt tulee sellupaalitriathlon Eläkkeellä oleva merikapteeni Carl-Gustav Walldén ideoi viime vuoden Meripäiville urheilua, musiikkia ja teatteria yhdistelleen tapahtuman sellupaalien väännöstä. Nyt hän panee vielä paremmaksi: meripäivälauantaina heinäkuussa käydään sellupaalin SM-triathlon, jossa suoritus koostuu 200-kiloisen paalin kärräämisestä, väännöstä ja pinkkauksesta. — Viime vuodesta jäi vähän hampaankoloon, kun vanha satamajätkä sanoi paalin vääntämistä lastenleikiksi pinkkaamiseen verrattuna, Walldén kertoo. — Nyt tuomme pinkkauksen päivänvaloon. Sitä ei ole taltioitu oikeastaan muutoin kuin juttujen muodossa — valokuviakaan ei ole. Walldén sanoo tekevänsä sellupaalijuttuja rakkaudesta satamaan ja entisajan satamajätkiin. — Satamajätkät nostivat Kotkan nousuun, mutta he eivät koskaan saaneet sitä arvostusta, joka heille kuului, Walldén, 74, sanoo. SM-kilpailuun otetaan mukaan kymmenen kilpailijaa. Kyvykkäitä halukkaita ehtii vielä mukaan — joskin takamatkalta, sillä osa on harjoitellut uutuuslajia talvesta asti kahdesti viikossa. Yleisölle ja Tall Ships Racesiin saapuvien purjelaivojen merimiehille on tarjolla kilpailu kevennetyillä 100 kilon paaleilla. Lue koko uutinen:

