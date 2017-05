Uutinen

Kymen Sanomat: Vaalimaan tunneli avattiin työmaaliikenteelle Vaalimaan tunneli on ajokunnossa. Yleiselle liikenteelle sitä ei ole kuitenkaan vielä avattu, toistaiseksi käyttö on sallittu vain työmaan ajoneuvoille. Noin 202 metriä pitkä tunneli valmistuu hyvissä ajoin ennen sen deadlinea. Kyseinen tieosuus luovutetaan liikenteelle ensi maaliskuussa, koko Hamina-Vaalimaa -moottoritien viimeisenä osuutena. — Vaikka tunneli valmistuu jo syksyllä, ei sitä kautta ohjata kulkemaan siis liikennettä ennen kuin koko tie on valmis, vastaava mestari Reijo Kosonen YIT:ltä selventää. Tunnelia halkovan tien asfaltointi on tarkoitus aloittaa pian, valmista on luvattu juhannukseen mennessä. Sähköihin liittyvät työt eli telematiikka vievät enemmän aikaa. — Niihin kuuluvat esimerkiksi valaistus, opasteet, liikennekamerat ja niin edelleen. Asentamistakin pidempään kestää telematiikan testaus. — Testausvaihe on kriittinen ja vie paljon aikaa. Vaikka kaikki näyttäisikin jo valmiita, pitää järjestelmien toimia ehdottoman varmasti, Kosonen toteaa.

