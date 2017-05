Uutinen

Kymen Sanomat: Uudella teatterinjohtajalla on kymenlaaksolaiset juuret Kotkan kaupunginteatterilla on paljon potentiaalia: osaava ja sitoutunut henkilökunta, hyvä yleisö ja pitkät perinteet laadukkaan ohjelmiston esittäjänä. Tähän uskoo Kotkan kaupunginteatterin uusi toimitusjohtaja, teatteritieteen maisteri Miko Jaakkola, joka aloittaa virassaan elokuun ensimmäisenä päivänä. Kotkan teatteritalo ja sen henkilökunta on tullut helsinkiläiselle Jaakkolalle tutuksi viime vuosina. Hän on ohjannut kaupunginteatteriin kaksi näytelmää, Neljäntienristeyksen vuonna 2016 ja Puhdistuksen keväällä 2017. Jaakkola kertoo, että molemmat ohjauskokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä, mikä toimi houkuttimena Kotkaan tulemiselle. — Teatterissa on tosi hyvä työskentelyilmapiiri. Henkilökunta on sitoutunut siihen mitä tehdään, hän kiittelee. Uusi toimitusjohtaja uskookin, että työntekijöiden vahvaa osaamispohjaa voitaisiin käyttää vielä paremmin hyödyksi. Jaakkolan pyrkimyksenä on nostaa Kotkan mainetta kulttuurikaupunkina. — Paikallinen yleisö on tärkein, mutta haluaisin kääntää myös koko valtakunnan katseet Kotkan suuntaan. Jaakkola haluaa, että tulevaisuudessa merikaupungissa tehdään mielenkiintoista taiteellista teatteria, joka katsoo menneisyyden sijasta eteenpäin. Hän aikoo tuoda ohjelmistoon paikallisia, mutta samanaikaisesti globaaleja aiheita, jotka vastaavat tämän päivän kysymyksiin ilon ja lämmön kautta. — Teatteri voi vahvimmillaan luoda uusia ajattelumalleja. Sen tehtävänä on purkaa ristiriitoja ja vapauttaa katsoja. Vuonna 1969 syntyneellä Jaakkolalla on pitkä teatteritausta ja monivuotinen kokemus teatterinjohtajana. Hän on työskennellyt ohjaajana Oulun kaupunginteatterissa vuosina 2001—2002, Teatteri Takomon taiteellisena johtajana vuosina 2004—2008 ja Kajaanin kaupunginteatterin johtajana 2009—2015. Hän on tehnyt noin 50 ohjausta sekä kaupunginteattereihin että vapaisiin ryhmiin. Jaakkola on myös Tampereen Teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsen. — Kajaanin jälkeen olen saanut tarjouksia monilta teattereilta, mutta Kotka oli ensimmäinen, joka kiinnosti minua. Jaakkola kertoo, että hyvien kokemusten lisäksi häntä veti satamakaupunkiin kymenlaaksolaiset juuret. Hänen isänsä on kotoisin Kouvolasta. Äidin suku on puolestaan lähtöisin maakunnan rajalta Taavetista. — Kymenlaakso on minulle tuttua seutua. Olen vieraillut Kotkassa usein muun muassa Meripäivillä. Kymenlaakso tuntuu kotoisalta murretta myöten. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Uudella%20teatterinjohtajalla%20on%20kymenlaaksolaiset%20juuret/2017322314135/4