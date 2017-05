Uutinen

Kymen Sanomat: Toisen voittoputki katkeaa, kun HP kohtaa Siilinjärven — Jesse Eskelinen yhä sivussa Ykköslukkari Jesse Eskelinen on edelleen sivussa, kun HP kohtaa tänään Vallikentällä Ykköspesiksen kärkiottelussa Siilinjärven Pesiksen. — Jessen loukkaantuminen ei ole kovin paha, mutta emme uskalla ottaa riskiä, HP:n toinen pelinjohtaja Vesa Toikka sanoo. — Mennään varovasti, ettei mene koko kesä piloille. Eskelisen poissaolo tarkoittaa sitä, että Juha Toikka jatkaa HP:n lautasen ääressä. HP on aloittanut sarjan paremmin kuin kertaakaan tällä vuosituhannella ja johtaa viiden ottelun jälkeen sarjaa. Ainoa pistemenetys tuli viime lauantain 1—0-kotivoitossa Kiristä. Siilinjärvi on aloittanut vielä paremmin. Se on ainoa joukkue, joka ei ole menettänyt vielä yhtään sarjapistettä. Siilinjärven lyöjäjokeri Kimmo Lukkari on on takonut jo 3+20 juoksua ja on lyöjätilaston ykkösenä. HP:llä ei kuitenkaan ole hänen varalleen mitään erityistä suunnitelmaa. — Jos hän lyö vastustamattoman välilyönnin, niin lyököön sitten, mutta läpilyöntejä emme saa antaa. Jos saamme pallot räpylään, voimme voittaa tämänkin pelin, Toikka sanoo. Lukkari pelasi viime kaudella Superpesistä Kempeleellä. Sitä ennen hän oli Kuopiossa, kaudet 2013 ja 2014 yhtä aikaa HP:n pelinjohtajan Petri Pulliaisen kanssa. — Kyllä me Lukkarin tunnemme. Hän on hyvä, mutta ei mikään yli-ihminen, Toikka sanoo. — Meillä on ihan yhtä kovia miehiä. Yleensä vain ajatellaan, että vieraat ovat jotenkin parempia. HP:n Ville Aalto on Ykköspesiksen lyöjätilaston kolmosena 1+18 lyödyllä, vaikka on ollut yhdestä ottelusta sivussa ja pelannut kahdessa myös ulkovuoroissa. Oranssipaitojen Jani Ahonen taas piti eiliseen asti etenijätilaston ykkössijaa. Hän on tuonut jo 15 juoksua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Toisen%20voittoputki%20katkeaa%2C%20kun%20HP%20kohtaa%20Siilinj%C3%A4rven%20%E2%80%94%20Jesse%20Eskelinen%20yh%C3%A4%20sivussa/2017322314905/4