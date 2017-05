Uutinen

Kymen Sanomat: Seurakaverit ripustivat yhteisnäyttelyn Kotkan Valokuvakeskukseen Kotkan Valokuvakeskuksen uusi näyttely, Hauras maa, esittelee Anne-Maria Björnisen ja Helena Paakkisen taidetta. Hauraus yhdistää molempien kotkalaistaiteilijoiden teoksia. Björninen on kuvannut haurautta ilmastonmuutosaiheisilla maalauksillaan. Paakkisen tekstiilitaiteessa hauraus välittyy herkistä materiaaleista. Molemmat ovat paluumuuttajia. Paakkinen muutti Pohjois-Karjalasta takaisin Kotkaan pari vuotta sitten. Björninen puolestaan palasi Helsingistä synnyinkaupunkiinsa vuonna 2012. Naisia yhdistää myös Kotkan taiteilijaseura. Paakkinen on yhdistyksen puheenjohtaja. Björninen toimii seuran sihteerinä. Gallerian etuhuoneen täyttävät Björnisen akryylimaalaukset. Vaikka teosten aihe on vakava, on niiden värimaailma iloinen. Björninen kertoo, että töiden inspiraationa on toiminut Kotkan luonto merineen ja jokisuistoineen. Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen aiheuttama hauraus näkyy jo luonnossa — enää ei voi ajatella, että ilmiö koskettaa meitä sitten joskus. — Ilmastonmuutos on koko ajan läsnä. Se on antanut perspektiiviä töihini. Kotkan opistossa akvarellimaalausta opettava Björninen on toiminut kuvataiteilijana 2000-luvun alusta lähtien. Helena Paakkiselta on esillä huovutettuja kevytryijyjä ja seinätekstiilejä, joihin on tulostettu valokuvia. Eläkkeellä oleva kuvataideopettaja kertoo hurahtaneensa huovutukseen 1990-luvulla. Hän on opettanut huovutuksen eri tekniikoita muun muassa Tallinnassa Viron taideakatemiassa. Paakkisen mukaan oikeaoppinen huovuttaminen on lähes tieteellinen prosessi. Villa tarvitsee juuri oikean määrän kosteutta ja mekaanista rasitetta. — Huovuttaminen on minulle eräänlainen meditointijuttu. Viime vuosina Paakkinen on innostunut valokuvan ja tekstiilin yhdistämisestä. Näyttelyssä on esillä kaksi työtä, joissa isolle kankaalle on tulostettu valokuva. Jälkikäteen Paakkinen on antanut teoksille ”oman twistinsä”. Talviseen satamamaisemaan on maalattu lisää lumihiutaleita. Teoksessa Vaaran taju Haapsalu Paakkinen on ommellut seinään törmänneen auton ääriviivat harsinpistoilla. — Harsinpisto on tavaramerkkini. Paakkinen toimi kuvaamataidon opettajana Kotkassa eri kouluissa vuosina 1983—1999, minkä jälkeen hän muutti Pohjois-Karjalaan. Eläkkeelle jäätyään hän palasi Kotkaan. Hauras maa -näyttely Kotkan Valokuvakeskuksessa 1.6.—2.7. Avajaiset pidetään torstaina kello 18—20. Lue koko uutinen:

