Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi varoittaa ja pyytää havaintoja — Ikäihmisiä huijattu pankkiautomaateilla Kotkassa ja Haminassa Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Kotkassa ja Haminassa ilmi tullutta maksuvälinepetosten sarjaa. Kevään aikana pankkien nostoautomaateilla asioineilta iäkkäiltä ihmisiltä on huijattu pankkikortti. Sen jälkeen kortilla on nostettu tilillä olleet rahat. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on aina ollut yhteneväinen. Kun ikäihminen on ollut asioimassa nostoautomaatilla, hänen läheisyyteensä on hivuttautunut ulkopuolisia ihmisiä sellaiselle etäisyydelle, että he ovat voineet nähdä ikäihmisen näppäilemän tunnusluvun. Nostotapahtuman loppuvaiheessa, kun pankkikortti on vielä automaatissa, rikoksista epäillyt ovat kiinnittäneet ikäihmisen huomion hetkeksi jonnekin muualle. He ovat esimerkiksi saattaneet pudottaa maahan jotain tavaraa ja sitten avuliaasti auttaneet nostamaan sitä ylös. Kun ikäihmisen huomio on hetkeksi herpaantunut, tekijät ovat ottaneet hänen pankkikorttinsa automaatista ja vaihtaneet jonkun toisen henkilön kortin tilalle. Tämän jälkeen tekijät ovat poistuneet paikalta ja nostaneet anastamallaan kortilla ikäihmisen tilin tyhjäksi toisesta automaatista. Rikoksen kohteeksi joutuneet henkilöt ovat syntyneet 1930- ja 1940-luvuilla. Anastetut omaisuudet ovat olleet jopa tuhansia euroja. Rikoksista epäillyt ovat olleet ulkomaalaisen oloisia ja ovat puhuneet vierasta kieltä. Petossarjan tapahtuma-ajat ja paikat näet ohesta. Vastaavanalaisia rikoksia on tapahtunut myös Kouvolan seudulla. Poliisi muistuttaa, että jos tällainen tapahtuma sattuu omalle kohdalle, on ensiarvoisen tärkeää kuolettaa pankkikortti niin pian kuin mahdollista. Poliisi pyytää myös kansalaisten reagointia akuuteissa tapauksissa, jos epäillään, että tämänkaltainen tapahtumasarja on meneillään. Akuutissa ja meneillään olevassa tapauksessa on soitettava hätäkeskukseen, numeroon 112. Poliisi myös kaipaa havaintoja Kotkan ja Haminan tapahtumiin liittyen. Mahdolliset muut havainnot ja havainnot jo tapahtuneista rikoksista pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Poliisi%20varoittaa%20ja%20pyyt%C3%A4%C3%A4%20havaintoja%20%E2%80%94%20Ik%C3%A4ihmisi%C3%A4%20huijattu%20pankkiautomaateilla%20Kotkassa%20ja%20Haminassa/2017322316506/4