Kymen Sanomat: Oona Orpana pääsee Ranskan avointen karsintaan — ”Hän voi pärjätä kaikkia vastaan” Haminalaislähtöinen tennislupaus Oona Orpana pääsee pelaamaan Ranskan avointen tyttöjen sarjan karsinnassa. Asia varmistui keskiviikkona Pariisissa. 16-vuotias Orpana on juniorien ITF-rankingissa sijalla 85. — Tuntuu todella hyvältä päästä ensimmäiseen Grand Slam -turnaukseeni, Orpana sanoo Tennisliiton tiedotteessa. Helsingissä nykyisin asuva ja harjoitteleva Orpana on Ranskassa valmentajansa Emma Laineen kanssa. Kaksikko matkusti Pariisiin jo tiistaina odottelemaan päätöstä mukaanpääsystä. — Emmasta on todella iso apu, sillä hän on kokenut itse juniorina samat asiat ja osaa myös pelillisesti antaa tosi hyviä vinkkejä, Orpana sanoo. Laine kuvailee itseään valmentajaksi, mentoriksi, sparraajaksi ja kaveriksi. — Oonan uran kannalta on tosi tärkeää, että hän pääsee jo 16-vuotiaana testaamaan juniorien Grand Slam -maailmaa ja huomaa, ettei tämä ole sen ihmeellisempää kuin muutkaan kisat, Laine sanoo. Laine on kaikkien aikojen korkeimmalle rankattu suomalainen naistennispelaaja. Hän ylsi juniorina kaksi kertaa Grand Slam -turnausten välieriin ja oli elokuussa 2006 WTA-rankingissa sijalla 50. — Olemme treenanneet täällä nyt pari päivää, ja Oonalla on kaikki hyvässä kunnossa. Hänen ei tarvitse kumarrella ketään. Harjoitukset ovat osoittaneet, että hän voi pärjätä kaikkia vastaan, Laine sanoi. Tyttöjen kaksinpelin karsinta alkaa torstaina. Lue koko uutinen:

