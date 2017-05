Uutinen

Kymen Sanomat: Oletko burn out vai bore out? Kun työt on jaettu työpaikalla oikein, sairauslomille jää vähemmän väkeä Talouden nousukausi tuonee tullessaan sairauspoissaolojen lisääntymisen. — Kun talous on tiukoilla ja työpaikat kiven alla, kynnys jäädä pois töistä sairauden vuoksi kasvaa. Kun taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy, sairauslomienkin määrä kääntyy kasvuun, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) asiantuntijalääkäri Jan Schugk. Määrän lisääntymistä saattaa Schugkin mukaan selittää myös se, että nousukauden aikana työpaikoille rekrytoidaan ”kaikki kynnelle kykenevät”, kuten esimerkiksi ne, joilla on työkykyä haittaavia sairauksia. Toisaalta muun muassa teollisuudessa saatetaan tehdä töitä aikaisempaa tiukemmassa aikataulussa, jolloin sattuu enemmän sairauslomia aiheuttavia tapaturmia. Työpaikalla enemmän merkitystä kuin tupakalla Vaikka sairauslomien määrä vaihtelee jonkin verran taloussuhdanteiden mukana, sairausoloprosentti on viimeisten 20 vuoden aikana pysynyt Suomessa suurin piirtein samana. — Samaan aikaan suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat kuitenkin parantuneet, mikä kertoo siitä, että poissaolojen syyt voivat olla muitakin kuin terveydellisiä ja liittyä työilmapiirin ongelmiin tai oman elämänhallinnan puutteisiin, Schugk sanoo. Tutkimuksissa on osoitettu, että työelämän laatuun liittyvät asiat ajavat työntekijöitä sairauslomalle jopa useammin kuin elämäntapatekijät, kuten päihteet, tupakointi ja liikunnan puute. — Pitää muistaa, että työkykyä kuormittavat asiat ovat säilyneet työpaikoilla. Meillä on paljon ammatteja, jotka edelleen ovat fyysisesti rasittavia, kuten esimerkiksi puhtaus- ja ruokahuolto, sosiaali- ja terveydenhoitoala, rakennusala eikä teollisuudessakaan kaikki vielä liene automatisoitua, sanoo SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen. Työpaikkojen psykososiaalinen kuormitus on Mirosen mukaan lisääntynyt. — Työtahti on kiivas, aikataulut tiukkoja ja asiantuntija-ammateissa työtä kannetaan älypuhelimien mukana kotiin, mitkä vaikuttavat kuormitukseen ja sairauspoissaoloihin, Mironen sanoo. Burn out ja bore out Työn mielekkyys ja palkitsevuus ovat sekä Schugkin että Mirosen mukaan parhaita sairauslomien torjuntakeinoja. Mielekkyyteen vaikuttaa esimerkiksi se, että työtä on oikea määrä ja sen vaativuus oikeantasoista. Liiasta ja liian vaativasta työstä voi tulla burn out, mutta liian yksitoikkoisesta ja merkityksettömästä bore out eli tylsistyminen. — Kun työprosessit ovat sujuvia, se näkyy työn lopputuloksessa, ja asiakkaiden lisäksi myös työntekijät ovat tyytyväisiä. Myös työyhteisön toimivuus ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet työhönsä vaikuttavat, Mironen sanoo. Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat työpaikalla kaikki, mutta esimiesten rooli on tärkeä. — Motivaatiota ei voi kaataa kehenkään, mutta johtamiskäytännöt ja esimerkiksi tiedon kulku työpaikalla vaikuttavat paljon siihen, minkälaiseksi työ koetaan, Schugk sanoo. Omailmoitus lyhentää sairauslomien kestoa Sama terveydentila voi tuottaa eripituisia sairauslomia riippuen työpaikkojen ilmapiiristä. Omailmoitusmenettely lyhentää SAK:n tutkimuksen mukaan sairauslomien pituutta eikä niitä juurikaan käytetä väärin. Kehittämispäällikkö Juha Antilan mukaan se johtuu siitä, ettei työntekijä haluaa rikkoa saamaansa luottamusta. — Jos sairauslomalle vaaditaan lääkärissä käynti, tämä voi alkuviikosta kirjoittaa sairausloman viikon loppuun, mikä myös yleensä käytetään loppuun asti. Jos taas omailmoitus riittää, tiistaina sairastunut tulee töihin, kun olo sen sallii, Antila sanoo. Omailmoitus on Antilan mukaan yleensä käytössä työpaikoissa, joissa muutenkin hommat hoidetaan fiksusti. — Työntekijälle ei näissä työpaikoissa pääse syntymään sellaista tunnetta, että sairauslomalla pitäisi kompensoida sitä, että tuntee tulleensa töissä väärin kohdelluksi. Lue koko uutinen:

