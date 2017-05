Uutinen

Kymen Sanomat: Kuituverkon rakentaminen alkaa syksyllä Metsäkylään, Kannusjärvelle ja Kitulaan Valokuituverkon rakentaminen Metsäkylän, Kannusjärven ja Kitulan alueilla Haminassa päässee käyntiin ensi syksynä. Verkon rakentamista hoitava Kymijoen Kyläkuitu -osuuskunta on valinnut kilpailutuksella verkon pääurakoijaksi Eltel Networks Oy:n. Pääpaino rakentamisessa on ensi vuoden puolella. Kuituverkon käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä. Verkon rakentamisen arvioidut kustannukset ovat vajaat miljoona euroa, joista tukikelpoista on vajaat 800 000 euroa. Haminan kaupunki on päättänyt maksaa 10 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja järjestää hankkeelle rakentamisaikaista lainaa maksimissaan reilut 500 000 euroa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tukee hanketta noin 300 000 eurolla. Valokuituyhteydellä turvataan asumisen ja yritystoiminnan mahdollistavien digitaalisten palvelujen saatavuus kyläalueilla, joissa langattomien yhteyksien nopeus ja toimintavarmuus eivät riitä varmistamaan tietoliikenneyhteyksiä. Kymijoen Kyläkuitu -osuuskunta on vuonna 2010 perustettu voittoa tavoittelematon jäsentensä omistama yritys. Sen jäsenmäärä oli viime vuoden lopulla 2 052. Lue koko uutinen:

