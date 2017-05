Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Sävelaitta lopettaa toimintansa Kotkassa vuodesta 1949 toiminut musiikki- ja soitinliike Sävelaitta lopettaa toimintansa. Sävelaitan toiminnassa vuodesta 1969 mukana ollut Hannu Uotinen kertoo, että syynä on toiminnan kannattamattomuus.— Kauppa ei käy.Pitkään Kotkan keskustassa toimineen liikkeen varaston loppuunmyynti alkoi tänään. Uotisen mukaan liikettä on tarkoitus pitää auki vielä parin kuukauden ajan. — Tarkoitus on pitää loppuunmyyntiä pari kuukautta. Käytännössä lopetamme kesä- tai heinäkuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Kotkan%20S%C3%A4velaitta%20lopettaa%20toimintansa/2017322316272/4