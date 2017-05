Uutinen

Kymen Sanomat: Kesäkinot alkavat taas Kotkan pääkirjastossa Kotkan pääkirjastossa on tarjolla elokuvia ajalla 6.6. - 22.8. Kesäkinon elokuvatarjonnasta löytyy katsottavaa niin perinteisen draaman, romantiikan, komedian kuin jännityksenkin ystäville. Kaikki kesäkinon elokuvat ovat ulkomaisia. Yhteensä kesäkinon ohjelmistossa on 12 elokuvaa. Valkokangas viritetään pääkirjaston 3. kerroksen mediatilaan. Elokuvat näytetään tiistaisin klo 13 ja klo 17. Kaikkiin näytöksiin on vapaa pääsy. Pääkirjastolla on tällä hetkellä elokuvalisenssi M & M Viihdepalvelun kanssa, mikä kieltää mainostamisen kirjaston ulkopuolella, esimerkiksi lehdissä. Tästä syystä esitettävistä elokuvista saa tietoa vain käymällä pääkirjastossa paikan päällä. Kesäkinon ensimmäinen elokuva esitetään Kotkan pääkirjastossa tiistaina 6.6. klo 13 ja klo 17. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Kes%C3%A4kinot%20alkavat%20taas%20Kotkan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa/2017322316676/4