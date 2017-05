Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistui 365 — katso nimilista täältä Vuoden alussa toimintansa käynnistäneestä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Xamkista valmistui tänä keväänä 365 henkilöä. Kotkasta ja Kouvolasta valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 2.6. Kuusankoskitalolla. Tilaisuus käynnistyy klo 13, ja juhlassa jaetaan todistukset ja stipendit sekä kuullaan muun muassa rehtori Heikki Saastamoisen tervehdys, valmistuvan opiskelijan puheenvuoro ja juhlapuhe. Juhlan lisäksi järjestetään sosiaali- ja terveysalalta valmistuvien lupauksenantotilaisuudet. Juhliin on kutsuttu kaikki edellisen juhlan jälkeen valmistuneet sekä heidän läheisensä. Alkuvuoden aikana Xamkista on valmistunut yhteensä 655 opiskelijaa. Yhteisiä valmistujaisjuhlia järjestetään ennen joulua sekä kevätlukukauden päättyessä. Kotkan ja Kouvolan lisäksi Xamkilla on kampukset Mikkelissä ja Savonlinnassa, joissa molemmissa on myös juhlatilaisuus. Savonlinnan juhla on Savonniemisalissa keskiviikkona 31.5. klo 9, ja Mikkelissä valmistuneita juhlitaan keskiviikkona klo 12 konserttitalo Mikaelissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/31/Kaakkois-Suomen%20ammattikorkeakoulusta%20valmistui%20365%20%E2%80%94%20katso%20nimilista%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2017522314408/4