Kymen Sanomat: Jos haluat nähdä Tarmon tulon, on aika pikkuhiljaa suunnata rantaan Museojäänmurtaja Tarmoa on viime yön hinattu Helsingistä Kotkaa kohti. Alusliikenteestä kertovan reaaliaikaisen karttapalvelun mukaan Tarmoa hinaava Hector ohitti puoli kahdeksan maissa Ristisaaren. Se kulkee jonkin matkaa Milan Express -nimisen konttilaivan perässä Kotkan suuntaan. Marine Traffic -sivuston mukaan Hector ja Tarmo saapuvat Kotkaan kello 9.30. Merikeskus Vellamon aiemman tiedotteen mukaan Tarmon odotetaan saapuvan Kantasatamaan kymmeneltä. Niin tai näin — jos mielii nähdä vilauksen Tarmosta merellä, kannattaa pikkuhiljaa etsiä säänmukaista vaatetta ja suunnata rantaan. Näköalapaikkoja on ainakin Kuusisessa. Lue koko uutinen:

