Kymen Sanomat: Haminassa ja Virolahdella murtauduttu veneisiin — monia perämoottoreita viety Ainakin kolmeen Virolahden Manstuolin venerannassa olevaan veneeseen on murtauduttu toukokuun 27:nnen ja 28:nnen päivien välisenä aikana. Veneistä on anastettu polttoainesäiliöt. Yhdestä veneestä vietiin 5-hevosvoimainen Mercury- ja toisesta 5-hevosvoimainen Yamaha-perämoottori. Lisäksi venevajasta on anastettu 5-hevosvoimainen Evinrude-perämoottori. Samoihin aikoihin Manstuolin venerannasta anastettiin rekisteröimätön alumiinivene, jossa oli 9,9-hevosvoimainen perämoottori. Veneellä ei ole merkkiä. Se on punainen ja 4,10 metrin pituinen. Valmistusvuosi on 2005 ja valmistenumero 112233. Mäntlahden venerannassa olevasta Buster-veneestä on 28.–29. toukokuuta anastettu 40-hevosvoimainen Yamaha-perämoottori. Kaakkois-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja tapahtumista. Ne pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 500. Numerossa vastataan maanantaista perjantaihin kello 09–15. Juttua muokattu kello 12.47. Manstuoli on Virolahdella, eikä Haminassa. Lue koko uutinen:

