Uutinen

Kymen Sanomat: Entistä koulua sammuteltiin jälleen Haminassa — raunioista tuprusi savua Entistä Ihamaan koulua on sammuteltu jälleen tänään Haminassa. Kymenlaakson pelastuslaitokselta kerrotaan, että koulun raunioista tuprusi taas savua, joten palopaikka käytiin kastelemassa jälleen kerran. Ilmiö on tyypillinen vanhoille hirsitaloille, jotka ovat täynnä purua. Palo voi kyteä niissä jopa päiväkausia. Rakennus syttyi tuleen varhain maanantaiaamuna. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli edennyt täyden palon vaiheeseen. Vanha koulurakennus on tuhoutunut, mutta syttyessään palot voisivat levitä maastoon ja lähistön rakennuksiin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja sen epäillään saaneen alkunsa tulisijan hormista. Lue koko uutinen:

