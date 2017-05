Uutinen

Kymen Sanomat: Dokumentti Mannerheimin Mersusta sunnuntaina Ylellä — Veli Vartiala Kouvolasta teki ohjelman Suomen marsalkan ja kuudennen presidentin Carl Gustaf Emil Mannerheimin 150. syntymäpäivää vietetään sunnuntaina 4. kesäkuuta. Samana päivänä Yle esittää dokumentin Mannerheimin autosta Grosser Mercedes Offener Tourenwagenista, Vehon tiedote kertoo. Ohjelman on käsikirjoittanut ja kuvannut kouvolalainen museoajoneuvotarkastaja ja tuottaja Veli Vartiala. Vastaavan mallisia erikoisajoneuvoja valmistettiin vuosina 1938— 43 Stuttgartissa 88. Vain parikymmentä on enää jäljellä. Mannerheimin auto on sarjassa ainoa vuonna 1941 valmistunut yksilö. Vuodesta 1984 auton on omistanut Kaliforniassa eläkkeellä oleva ilmavoimien kenraali William Lyon, joka osti auton meksikolaiselta autokauppiaalta. Dokumentti esitetään Yle1:llä sunnuntaina 4. kesäkuuta kello 16. Uusinta on sunnuntaina 11. kesäkuuta kello 12.30. Esitysajan jälkeen dokumentti on nähtävissä Yle Areenassa kolme vuotta. Lue koko uutinen:

