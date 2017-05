Uutinen

Kymen Sanomat: Risteilijöiden saapuminen Kotkan—Haminan seudulle näytönpaikka Heinäkuussa Kotkaan saapuvien risteilijöiden saapuminen on Haminan—Kotkan seudulle näytönpaikka, joka vaatii alueelta paljon, sanoo Cursor Oy:n risteilyliiketoiminnan myynti- ja markkinointivastaava Petra Cranston. Risteilijöiden toivotaan tuovan alueelle paitsi rahaa, myös luovan alueesta kuvan matkailijaystävällisenä seutuna, joka pystyy tarjoamaan elämyksiä. — Kaiken pitää toimia ja kaiken pitää olla aikataulussa. Meillä on vain yksi mahdollisuus onnistua, jos haluamme risteilijöitä myös jatkossa Kotkaan. Myös Kotkan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sirpa Kantola-Pakkanen kertoo, että odotettavissa on normaalisti poikkeava viikko, jolla on suuri merkitys Kotkan näkyvyydelle. — Totta kai viikko on loistava mahdollisuus alueella, ja olemme muun muassa kertoneet tapahtumien hyödyistä ja niiden luomista mahdollisuuksista. Lue koko uutinen:

