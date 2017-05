Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtään Siltakylään nousee 1,6 miljoonan euron ruokakauppa Pyhtään Siltakylään rakennetaan uusi Sale-myymälä. Kymen Seudun Osuuskaupan rakennustyöt Malminsuontiellä alkavat kesäkuun alussa, ja uusi kauppa on tarkoitus saada valmiiksi ennen joulua. Kerrospinta-alaa myymälässä tulee olemaan noin 775 neliömetriä ja myyntipinta-ala on 450 neliötä. Investoinnin arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa. Myymälän rakentamisen toteuttavat Insinöörilinja, Kouvolan Peltityö ja Proput. Lue koko uutinen:

