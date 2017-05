Uutinen

Kymen Sanomat: Nina Braskilla ei ollut tietoa Kotkan kaupunginhallituksen avoparista Kotkan tulevassa kaupunginhallituksessa on mielenkiintoinen asetelma, joka saattaa vaatia hieman sulattelua muissa puolueissa. Hallitukseen on nimittäin tulossa avopari, jotka edustavat eri puolueita. Avoliitossa elävät Kotkan perussuomalaisia johtava Olli Kekkonen ja Imatralta Kotkaan viime vuonna muuttanut vihreitten Hanna-Kaisa Lähde ovat molemmat puolueidensa ehdokkaita tulevaan hallitukseen. Hallituksen tuleva puheenjohtaja Nina Brask (sd.) yllättyi tiedosta tiistaina. Hän ei tiennyt vielä muitten puolueitten valinnoista. Brask ei kuitenkaan nähnyt asiassa suurta ongelmaa. — Luotan siihen, että jokainen noudattaa oman puolueensa linjauksia. — En nyt äkkiseltään suhtaudu asiaan mitenkään negatiivisesti, Nina Brask kommentoi. Demareista kaupunginhallitukseen tulevat Braskin lisäksi uusi valtuutettu Teppo Järnstedt sekä Kari Niininen ja Irma Rajantie. Kokoomuksen hallitusedustus on varapuheenjohtaja Jari Elomaa sekä jäsenet Saila Piipari-Huovila ja Markku Saastamoinen. Kokoomuksen ansaitsema neljäs paikka on ensimmäiset kaksi vuotta kristillis-demokraateilla. Paikan ottaa Maaret Lommi. Puolue joutui tasa-arvopykälän vuoksi vaihtamaan ajatellun miesjäsenen naiseen. Kahden vuoden kuluttua kokoomus nimittää paikalle oman naispuolisen jäsenen. Vihreitten toisen hallituspaikan saa niin ikään ensimmäistä kertaa valtuustoon noussut Juha Attenberg. Kokoomuksen tavoin vasemmistoliitto luottaa poliittiseen kokemukseen. Hallitukseen menevät Pirjo Tujula ja Joona Mielonen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/30/Nina%20Braskilla%20ei%20ollut%20tietoa%20Kotkan%20kaupunginhallituksen%20avoparista/2017322313153/4