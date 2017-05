Uutinen

Kymen Sanomat: Museojäänmurtaja Tarmo palaa Kotkaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Museojäänmurtaja Tarmo on valmis palaamaan kotilaituriinsa Kotkan Kantasatamaan. Kotkalaisille tuttu alus läksi 28. marraskuuta yön selkään kohti Helsinkiä. Talven ajan Tarmoa on kunnostettu Alfons Håkansin telakalla Suomenlinnassa. Telakoinnin aikana huomattiin, että alus oli ikäisekseen hyvässä kunnossa. — Samoja paikkoja korjataan ja huolletaan normaalisti missä tahansa laivassa. Tässä suhteessa ei ole eroja muihin määräaikaishuoltoihin, kertoi Suomenlinnan telakan johtaja Tero Hänninen tammikuun lopussa. Nyt kunnostus on saatu valmiiksi, ja Tarmon keula suunnataan kohti Kotkaa. Jos sää sallii, museojäänmurtaja hinataan kotisatamaansa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Yleisölle Tarmo on tarkoitus avata 26. kesäkuuta. Suunniteltu tuloaika tarkentuu tiistain kuluessa ja viime hetken muutoksia voi toki tulla hinauksen aikanakin. Aikataulutietoja päivitetään Merikeskus Vellamon Facebook-sivulle, www.facebook.com/merikeskusvellamo.fi sekä Suomen merimuseon Twitter-tilille, https://twitter.com/suomenmerimuseo. Lue koko uutinen:

