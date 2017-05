Uutinen

Kymen Sanomat: Miko Jaakkola on valittu Kotkan kaupunginteatterin toimitusjohtajaksi Kotkan kaupunginteatterille on valittu uusi toimitusjohtaja, teatteritaiteen maisteri Miko Jaakkola. Teatterin hallitus teki asiasta yksimielisen päätöksen maanantai-iltana. Myös teatterin henkilökunta oli yksimielisesti valinnan takana. Vuonna 1969 syntynyt Jaakkola aloittaa toimitusjohtajana elokuun ensimmäisenä päivänä. Miko Jaakkola on työskennellyt ohjaajana Oulun kaupunginteatterissa vuosina 2001—02, Teatteri Takomon taiteellisena johtajana vuosina 2004—08 ja Kajaanin kaupunginteatterin johtajana 2009–15. Hän on tehnyt suuren määrän ohjauksia sekä kaupunginteattereihin että vapaisiin ryhmiin. Kotkassa Jaakkola ohjasi Neljäntienristeyksen vuonna 2016 ja Puhdistuksen keväällä 2017. Kotkan kaupunginteatterin edellisenä johtajana toiminut Snoopi Siren irtisanottiin maaliskuun puolivälissä. Teatteri tiedotti tuolloin, että Sirenin yleisjohtamisen ja etenkin henkilöstöjohtamisen taidot eivät olleet sillä tasolla, mitä keskisuuren laitosteatterin johtaminen edellyttää. Siren itse kertoi olevansa ”puun takaa” tulleesta päätöksestä hyvin yllättynyt. Sirenin potkujen jälkeen teatterin hallituksen puheenjohtaja Kari Aalto arvioi, että uuden johtajan valinta voi mennä kesän yli. Lue koko uutinen:

