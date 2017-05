Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa — oletko samaa mieltä? — Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa merialueineen, peltomaisemineen ja pohjoisosan järvi-maisemineen. Ei tällaista muualla ole. Muun muassa tällainen vastaus tuli, kun Kymenlaakson Liitto kartoitti asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Huhti–toukokuussa järjestettyyn kyselyyn saatiin vastauksia 99 henkilöltä. Vastaajien mukaan Kymenlaakson erinomaista sijaintia pitäisi hyödyntää ja maakunnan sisäistä yhteistyötä parantaa. Työpaikkoja ja asukkaita kaivattiin lisää, samoin koulutustarjontaa. — Meidän pitäisi profiloitua alueeksi, joka on osa sitä pääkaupunkiseudun lähipiiriä, mutta silti on säilyttänyt ”maaseutumaisuutensa” ja luonnonläheisyyden, kirjoittaa yksi vastaajista. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelussa. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen strategia-asiakirja, jolla on elinkeinopoliittinen painotus. Vaikka maakuntaliiton kysely on jo umpeutunut, on keskustelua Kymenlaakson nykytilasta ja tulevaisuudesta toki luvallista jatkaa. Mitä mieltä sinä olet? Onko Kymenlaaksossa hyödyntämätöntä potentiaalia? Mihin suuntaan maakuntaa tulisi kehittää? Kommentoi alla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/30/Kymenlaakso%20on%20kuin%20Suomi%20pienoiskoossa%20%E2%80%94%20oletko%20samaa%20mielt%C3%A4/2017322312371/4