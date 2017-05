Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan heinäkuun tapahtumat ja risteilijät vaikuttavat yritysten arkeen Heinäkuussa järjestettävät tapahtumat sekä Mussaloon saapuvat risteilijät työllistävät paikallisia yrityksiä, koska asiakkaita on odotettavissa huomattavasti normaalia enemmän. Osa Kotkan keskustan yrityksistä on varautunut tapahtumiin muun muassa pidennetyillä aukioloajoilla, laajennetuilla alueilla sekä lisähenkilökunnalla. Kauppakeskus Pasaatin kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilas arvioi kuitenkin, että monet yritykset pärjäävät normaalilla henkilökunnalla. Torilla palvelevan kahvila Paussin toimitusjohtaja Velimatti Aronen kertoo, että ainakin Paussissa viikon tapahtumat aiheuttavat muutoksia normaaleihin rutiineihin. — Meidän osaltamme tapahtumat alkavat jo edellisenä viikonloppuna, koska järjestämme olut-ja biljarditurnauksen. Puolentoista viikon aikana käytössämme on myös melkein kaksinkertainen alue normaaliin alueeseen verrattuna. Joudumme palkkaamaan väliaikaisesti myös lisää henkilökuntaa, Aronen kertoo. Puhilas kertoo, että myös Pasaatissa risteilijöiden tuloon, Meripäiviin ja Tall Ships Racesiin on varauduttu etukäteen. — Liikkeillämme on minimiaukioloajat, joita on pidennetty viikon ajaksi. Lisäksi Olemme Tall Ships Racesin yhteistyökumppani ja risteilijöiden tuloon olemme valmistautuneet vielä erikseen. Lisätyövoimalle voi olla tarvetta korkeintaan satunnaisille päiville, Puhilas kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/30/Kotkan%20hein%C3%A4kuun%20tapahtumat%20ja%20risteilij%C3%A4t%20vaikuttavat%20yritysten%20arkeen/2017322310026/4