Kymen Sanomat: Jos haluat säästää ruokamenoissa, ota ennen kauppareissua kuva jääkaapin sisällöstä Suomalaiset valittavat ruuan kalliista hinnasta. Silti jokainen suomalainen heittää vuosittain roskiin ruokaa 125 euron edestä. Nelihenkiseltä perheeltä menee siis vuosittain pelkästään kotona 500 euroa biojätteeseen. Ruokahävikkiään voi pienentää helposti. Ennen kauppaa Mieti esimerkiksi koko viikon ruokalistat etukäteen ja hanki ruoka-aineet sen mukaan. Vanha kunnon kauppalappu on kätevä heräteostoksien torjuja. Suunnittelu säästää paitsi rahaa myös hermoja, kun joka päivä ei tarvitse miettiä, mitä tänään laittaisi ruuaksi. Tarkista, mitä ruoka-aineita sinulla on kaapeissa ja jääkaapissa valmiina. Jos et jaksa kirjoittaa ostoslistaa, kuvaa jääkaapin sisältö, niin et ainakaan osta sellaisia ruokia, joita sinulla on jo kotona Silloin tällöin kannattaa kurkistaa myös pakastimeen, ettei siitä tule ruokien hautausmaata. Jauheliha säilyy pakastimessa 1—2 kuukautta. Kaupassa Kaupoissa tavarat ovat usein esillä niin, että kuluttaja tekisi heräteostoksia. Älä sorru paljoustarjouksiin varsinkaan, jos tuote on helposti pilaantuva. Tarkista tuotteiden päiväysmerkinnät, ja mieti ehditkö käyttää tuotteet ajoissa. Jos ostat punaisella tarralla merkittyjä tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on lähellä, mieti entistä tarkemmin, ehditkö käyttää tuotteen, ennen kuin se menee pilalle. Jos ostat jotain muuta tuoretavaraa kuin olet suunnitellut tai listassa lukee, mieti, mitä ruokaa aiot siitä tehdä. Jos et keksi, jätä tavara kauppaan. Kotona Sijoita nopeimmin pilaantuvat ruoat jääkaapin etuosaan, niin todennäköisimmin käytät ne ensin. Avaa uusi paketti vasta, kun edellinen on syöty loppuun. Jos ruokaa jäi yli, se kannattaa pakastaa, ottaa seuraavana päivänä töihin evääksi. Varsinkin juhlista jää helposti yli herkkuja, joilla voi ilahduttaa naapureita tai työkavereita. Tähteistä voi tehdä myös uusia ruokia. Esimerkiksi uunimunakkaan täytteeseen voi laittaa lähes mitä tahansa. Lue koko uutinen:

