Alkoholilain uudistus törmäsi seinään — perussuomalaiset hylkäsivät kompromissin, Kaikkonen lupasi uuden esityksen keskiviikkona

Kuva: Marleena Liikkanen

Hallitusryhmien puheenjohtajien kompromissiesitys alkoholilain uudistukseksi kaatui perussuomalaisten ryhmässä.



Ryhmä pitäytyi vanhassa, vuosi sitten sovitussa neuvottelutuloksessa.



Sen mukaan vähittäiskaupoille olisi annettu oikeus myydä ulos 5,5-prosenttisia juomia, muitakin kuin käymisteitse valmistettuja.



Ryhmänjohtajien kompromissiesitys oli pieniä muutoksia lukuun ottamatta muuten identtinen vuodentakaisen neuvottelutuloksen kanssa, mutta siihen oli lisätty oikeus äänestää ilman ryhmäkuria.



Tämä oli keskustan vaatimus, mutta se ei sopinut perussuomalaisille.



Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen eivätkä muutkaan puheenjohtajat osanneet sanoa miten tämä ongelmakohta, eli oikeus äänestää omantunnon mukaan voidaan ratkaista.



Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kalle Jokinen kertoi, että kokoomus on korostanut koko ajan, että kerran sovitusta täytyy pitää kiinni. Samaa sanoi perussuomalaisten ryhmänjohtaja Toimi Kankaanniemi.



Vapaat kädet äänestää koskisi eduskunnan ensimmäistä käsittelyä, jossa päätetään lakiesityksen sisällöstä. Toisessa äänestyksessä päätetään lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä, ja siinä ryhmä äänestäisi kokonaan lain hyväksymisen puolesta.



Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertoivat eduskunnassa, että he jatkavat neuvotteluita lakiuudistuksesta. Eduskuntaryhmät on kutsuttu uudestaan koolle huomenna keskiviikkona kello 10.30.



Kaikkonen lupasi, että ryhmyreiltä valmistuu huomiseksi uusi kompromissiesitys.

Korjattu kello 16.22: Jutusta poistettu lause, jossa sanottiin keskustan ehdottaneen 5,2-prosenttisten juomien myynnin sallimista vähittäiskaupoissa. Tällaista esitystä ei ollut.

