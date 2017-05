Uutinen

Kymen Sanomat: Tänään on taas Sukkulaviestin aika — katso aikataulu ja ratajärjestykset tästä Tänään on kevään viimeisen kouluviikon maanantai, ja Etelä-Kymenlaaksossa se tarkoittaa perinteisesti koululaisten sukkulaviestipäivää. Viestitapahtuma alkaa jo 35. kerran Karhulan keskuskentällä kello 11.30. Sukkulaviestin suosio pysyy vakaana, vaikka kouluverkko hiljakseen harveneekin. Itse 10x75 metrin viestijuoksuun on ilmoittautunut tänä vuonna 27 kymmenen juoksijan joukkuetta. Köydenveto- ja ratajuoksukilpailut mukaan laskettuna tapahtuman osallistujamäärä nousee reilusti yli 400:n. Alakoulujen sukkulaviestin voittoa puolustaa Rauhalan koulu. Yläkoulujen puolella kaksi viimeisintä voittoa on mennyt Langinkoskelle. Köydenvedossa hallitsevia mestareita ovat Rauhala alakouluissa ja Karhula yläkoulujen puolella. Rauhalassa tuntuvat vuodesta toiseen opiskelevan alueen alueen vahvimmat alakoululaiset, sillä alakoulujen köydenvedon voitto on mennyt sinne jo kymmenen kertaa tällä vuosituhannella. Aikataulu: Klo 11.30 kisojen avaus Klo 11.35 alakoulujen sukkulaviestin alkuerät (3 kpl) Klo 11.50 poikien 600 metriä Klo 12.00 tyttöjen 600 metriä Klo 12.10 köydenvedon alkukilpailut Klo 12.35 yläkoulujen sukkulaviestin finaali Klo 12.40 alakoulujen sukkulaviestin C-, B- ja A-finaalit Klo 13.00 köydenvedon finaalit Noin klo 13.20 palkintojen jako Noin klo 13.45 paluukuljetukset Ratajärjestykset: Alakoulut: 1. alkuerä: 1 Rauhala, 2 Aittakorpi, 3 Otsola, 4 Ruonala, 5 Metsola, 6 Hakala, 7 Uusi-Summa 2. alkuerä: 1 Korkeakoski, 2 Kyminkartano, 3 Kotkansaaren koulu, 4 Pihkoo, 5 Haminan keskuskoulu, 6 Suur-Ahvenkoski, 7 Poitsila 3. alkuerä: 1 Aseman koulu, 2 Mussalo, 3 Huutjärvi, 4 Tavastila, 5 Samskola, 6 Hovinsaari A-finaaliin erien kaksi parasta ja kaksi muuta aikojen perusteella. B-finaaliin kuusi ja C-finaaliin kuusi joukkuetta. Yläkoulujen loppukilpailu: 1 Langinkoski, 2 Pappilansalmi, 3 Karhula, 4 Karhuvuori, 5 Helilä, 6 Keskuskoulu,7 Huutjärvi. Köydenvedon osanottajat: Alakoulut (8): Huutjärvi, Uusi-Summa, Poitsila, Haminan keskuskoulu, Tavastila, Rauhala, Suur-Ahvenkoski, Helilä Yläkoulut (6): Huutjärvi, Keskuskoulu, Langinkoski, Helilä, Karhula, Karhuvuori Bussit kisapaikalle lähtevät Kotkassa seuraavasti: Auto 1: Klo 10.35 Keskuskoulu (pysäkki), klo 10.40 Kotkansaaren koulu, klo 10.50 Metsolan koulu (pysäkki). Auto 2: Klo 10.30 Mussalon koulu, klo 10.35 Ruonalan koulu (alapiha), klo 10.40 Karhuvuoren koulu (pysäkki). Auto 3: Klo 10.30 Langinkosken koulu (Savotta, meren puolen pysäkki), klo 10.35 Aittakorven koulu, klo 10.45 Pihkoon koulu. Auto 4: Klo 10.35 Hovinsaaren koulu (pysäkki), klo 10.40 Samskola (baarin pysäkki). Auto 5: Klo 10.45 Tavastilan koulu. Paluukuljetukset noin klo 13.45 Lue koko uutinen:

