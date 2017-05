Uutinen

Kymen Sanomat: Selenius: Niinistö pitää puurot ja vellit erillään Kaakkois-Suomen piirihallituksen puheenjohtaja, mikkeliläinen Pekka Selenius kuunteli tasavallan presidentti Sauli Niinistön ilmoitusta tyytyväisenä. Lisäksi hän löysi Niinistön suunnitelmasta lähteä ehdolle valitsijamiesyhdistyksen kautta hyvin paljon tuttua. - Niinistön kampanjaorganisaatio oli jo edellisissä vaaleissa erittäin paljon samankaltainen kuin se, millaiseksi se nyt on muodostumassa. Eroa tähän suunnitelmaan oli vain se, että silloin ehdokkaan asetti puolue, nyt sen asettaa tavallaan kansalaisliike. Selenius näkee ratkaisun taustalla selkeän logiikan. Niinistö haluaa pitää presidentinvaalikampanjansa erillään Kokoomuksen sisäpoliittisista pyrinnöistä. - Niinistö mainitsi alkupuheenvuorossaan sisäpolitiikan sekä myös maakuntavaalit, jotka osuvat päällekkäin presidentinvaalien kanssa. Ymmärrän erittäin hyvin, ettei hän halua että syntyisi tilanne, jossa Kokoomuksen harjoittama maakuntapolitiikka jotenkin yhdistettäisiin hänen presidentinvaalikampanjaansa. Niinistön kampanjaorganisaation Selenius arvioi rakentuvan jonkinlaisen kansalaisyhdistyksen varaan. Yhdistys organisoituu kannattajarekisterin kautta ja puolue tukee sen toimintaa yhdessä myöhemmin sovittavalla tavalla. Seleniuksen mielestä Niinistön ratkaisu lähteä hakemaan toista kautta valitsijamiesyhdistyksen kautta helpottaa myös monen kannattajan valintaa. - Varmasti tämä madaltaa monen kansalaisen kynnystä lähteä mukaan tukemaan Niinistöä. Tämä ratkaisu on nähtävissä myös niin, että tuki menee nyt suoraan Niinistölle, kiertämättä puolueorganisaation kautta. Niinistön kansansuosiota Selenius pitää vahvana. - Siinä on jopa samanlaisia piirteitä kuin 1980-luvun Mauno Koivisto-ilmiössä. Silloinhan vitsailtiin että Koivistojen koirakin saisi 100 000 ääntä jos asettuisi ehdokkaaksi, nauraa Selenius. Sauli Niinistöllä on myös koira. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Selenius%3A%20Niinist%C3%B6%20pit%C3%A4%C3%A4%20puurot%20ja%20vellit%20erill%C3%A4%C3%A4n/2017522309428/4