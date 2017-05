Uutinen

Kymen Sanomat: Puhelinmyyjien tyrkyttämiseen halutaan tolkkua — viranomaiset hiovat keinoja Puhelinmyyntiä tekevien firmojen verkkosivut antavat alasta hyvin myönteisen vaikutelman — työntekijän kannalta. Samaan aikaan viranomaiset hiovat kynsiään, jotta saisivat tämän toiminnan loppumaan. Kuluttaja-asiamies, Kuluttajaliitto ja Tietosuojavaltuutettu haluavat, että myyntipuheluja saisi soittaa vain sellaisille kuluttajille, jotka ovat antaneet siihen luvan. Siis etukäteen, eivät vasta puhelun alettua. Tällä uudella systeemillä puhelinmyyjien soittomahdollisuudet pienenisivät selvästi. Vain joka kymmenes kuluttaja nimittäin suhteutuu puhelinmyyntiin myönteisesti. Kaksi kolmasosaa kuluttajista väittää, että he joutuvat vastaanottamaan liikaa myyntipuheluita. Toisaalta todennäköisesti syntyisi uusi bisnes. Perustettaisiin firmoja, jotka suostuttelisivat kuluttajia ottamaan vastaan myyntipuheluja ja suostumuksen saatuaan myisivät numerot puhelinmyyntiyrityksille. Tilausansa suurin ongelma Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaoikeusneuvojat kertovat saavansa kuluttajilta vuosittain noin 3 000 puhelinmyyntiin liittyvää valitusta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ongelmia on tosiasiassa enemmän, koska etenkään vanhukset eivät ilmoita epäilemistään väärinkäytöksistä. Viranomaisten mukaan puhelinmyynnin suurin ongelma ovat niin sanotut tilausansat. Tilausansaan lankeaa esimerkiksi, jos suostuu ottamaan vastaan puhelinmyyjän tarjoaman ilmaisen tuotenäytteen. Ansa laukeaa, kun posti alkaa kantaa kotiin samaa tuotetta kerran kuukaudessa täydellä hinnalla, koska asiakas ei ole irtisanonut ”sopimusta” heti ilmaisen näytteen saatuaan. Alan yritysjohtajat puolustavat nykykäytäntöä Suomen puhelinmyyntiyritysten johtajat eivät näe tarvetta kerätä asiakkailta ennakkosuostumusta puheluiden vastaanottamiseen. — Nykyinen toimintamalli on toimiva ja keräämämme asiakaspalautteen mukaan asiakkaat siitä pääosin tykkäävät, sanoo Elisan puhelinmarkkinointia johtava Ilkka Pohtola. — Puhelimessa tehdään asianmukaista, oikeellista ja laadukasta kauppaa päivittäin, muistuttaa Momentgroupin chief experience officer Pia Pursiainen. — Viranomaisten omista tilastoista käy ilmi, että puhelinmyyntiin liittyvät valitukset ja reklamaatiot ovat laskussa ja suurin osa valituksista koskee yksittäisiä pieniä toimijoita, joiden perusajatus on jo epärehellisessä toiminnassa, toteaa Prime Sales yhtiön toimitusjohtaja Joonas Puurunen. Kaikki kolme korostavat, että puhelinmyynti tarjoaa työpaikkoja. — Ala työllistää kymmeniätuhansia ihmisiä ja on tärkeä ensityöllistäjä, tiivistää Puurunen. Salainen puhelinnumero varmin keino Nykyisin jokainen suomalainen, jolla on puhelin, on puhelinmyynnin kohde niin kauan, kun hän ei erikseen kiellä myyntipuheluita. Yksinkertaisin ja varmin keino välttää puhelut on tehdä puhelinnumerosta salainen. Puhelinmyyntiyritysten bisneshenkisyyttä kuvaa se, että niillä on palvelu, jossa puhelinmyynnin pystyy kieltämään, jos on valmis maksamaan kuusi euroa vuodessa. Palvelua tarjoaa Suomen Telemarkkinointiliitto. Kuudella eurolla kuluttaja päätyy liiton kannattajajäseneksi. Toisen kieltoväylän tarjoaa Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto. Liitolla on maksullinen puhelinnumero, johon soittamalla saa puhelinmyynnin kiellettyä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Liiton mukaan kielto tavoittaa yli 600 alan yritystä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Puhelinmyyjien%20tyrkytt%C3%A4miseen%20halutaan%20tolkkua%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89viranomaiset%20hiovat%20keinoja/2017522306219/4