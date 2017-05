Uutinen

Kymen Sanomat: Pöllönpojat kuoriutuivat telkän pönttöön veden päälle — pesä piti siirtää, jotta poikaset eivät huku, katso kuvat Lehtopöllön poikaset lähtevät pesästä lentokyvyttöminä. Normaalisti pesät sijaitsevat kuivalla maalla olevissa koloissa, onkaloissa tai pöntöissä. Joskus lehtopöllö voi munia munansa myös telkälle tarkoitettuun pönttöön. Näin kävi Jaalassa Sonnanjoen varrella tänä keväänä, kun lehtopöllö asettui asumaan Pekka Penttisen telkän pönttöön. Erikoisen tästä tapauksesta tekee se, että pönttö sijaitsi veden yllä pohjaan iskettyyn kakkosneloseen kiinnitettynä. Pönttö oli veden yllä siksi, että alueella saalistavat minkit pysyivät paremmin loitolla telkän pesistä. Koska pönttö ja siinä oleva lehtopöllön pesä olivat veden päällä, oli selvää, että pöntössä olevat kolme poikasta joutuisivat veden varaan heti kun jättävät pesänsä. Pelkona oli, että pöllönpojat hukkuvat jouduttuaan veteen. Jotain oli tehtävä. Penttinen otti yhteyttä rengastaja Pekka Raukkoon, joka varmisti, etteivät poikaset selviä vedessä hetkeäkään. Pönttö päätettiin siirtää poikasineen päivineen rantaan kuivalle maalle. Pohjassa kiinni oleva tolppa irrotettiin ja koko systeemi siirrettiin neljän viiden metrin päässä olevaan rantaan. Tolppa kiinnitetiin narulla metsänreunassa olevaan puuhun. Sitä ennen Pekka Raukko otti poikasia lämmittämässä olleen emolinnun kiinni ja rengasti sen. Myös poikaset saivat renkaat jalkoihinsa. Poikasten äänet kuuluivat selvästi pöntöstä, joten emo löytää ne tästä muutaman metrin sivussa olevasta uudesta paikastakin helposti. Ilman tätä operaatiota poikaset olisivat tuhoutuneet. Lehtopöllön pesintä oli myöhäinen, sillä ensimmäiset lehtopöllön poikaset lähtivät tänä keväänä pois pöntöstä huhtikuun alussa. Nämä poikaset jättävät pesänsä vasta kesäkuun puolivälin paikkeilla. Myyrätilanne on romahtanut kevään kuluessa ja etenkin Jaalan suunnalla lehtopöllön pesintöjä on tuhoutunut useita. Nämä kolme poikasta näyttivät hyväkuntoisilta ja on syytä olettaa, että apuna on ollut Penttisen pihassa oleva lintujen ruokintapaikka, joka oli aktiivisena vieläkin. Siellä vilisi runsaasti hiiriä ja myyriä, joten ruokinta elätti välillisesti myös yhden lehtopöllöpoikueen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/P%C3%B6ll%C3%B6npojat%20kuoriutuivat%20telk%C3%A4n%20p%C3%B6ntt%C3%B6%C3%B6n%20veden%20p%C3%A4%C3%A4lle%20%E2%80%94%20pes%C3%A4%20piti%20siirt%C3%A4%C3%A4%2C%20jotta%20poikaset%20eiv%C3%A4t%20huku%2C%20katso%20kuvat/2017522309719/4